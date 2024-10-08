Ömer Bin Ladin Fransa\'dan Sınır Dışı Edildi

Dünya

USAME Bin Ladin'in oğlu Fransa'dan sınır dışı edildi.

Usame Bin Ladin'in oğlu Ömer Bin Ladin, yıllardır yaşadığı Fransa'dan sınır dışı edildi. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün uluslararası terörist Usame Bin Ladin'in en büyük oğlu olan Bay Ömer Bin Ladin'e idari yasak getiriyorum. Birkaç yıldır bir İngiliz vatandaşının eşi olarak Orne'de yaşayan Bay Bin Ladin, 2023'te sosyal medya ağlarında terörizm için özür niteliğinde yorumlar yayınladı. Mahkemeler, ulusal güvenlik için alınan bu kararın düzenliliğini doğruladı. Bölgedeki idari yasak, Bay Bin Ladin'in hiçbir nedenle Fransa'ya geri dönemeyeceğini garanti ediyor" dedi.