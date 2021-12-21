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Omicron: Dünya Sağlık Örgütü, insanları Noel ve yılbaşı etkinliklerini iptal etmeye çağırdı - Son Dakika
BBC

Omicron: Dünya Sağlık Örgütü, insanları Noel ve yılbaşı etkinliklerini iptal etmeye çağırdı

21.12.2021 06:58
Omicron: Dünya Sağlık Örgütü, insanları Noel ve yılbaşı etkinliklerini iptal etmeye çağırdı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron nedeniyle dünya çapında vaka sayıları artarken, Noel ve yılbaşı tatillerini ve kutlamalarını iptal etme çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron nedeniyle dünya çapında vaka sayıları artarken, insanlara Noel ve yılbaşı tatillerini ve kutlamalarını iptal etme çağrısı yaptı.

Başkan Tedros Adhanom Ghebreyesus, toplanmaların birçok yerde "vaka sayılarının artmasına, sağlık sistemlerinin üzerine aşırı yük binmesine ve daha fazla ölüme" yol açacağı konusunda uyardı ve insanları bir araya gelmeyi ertelemeye çağırdı.

"Bu bazı durumlarda etkinliği iptal etme ya da erteleme anlamına gelebilir" diyen Dr. Ghebreyesus, "Bir etkinliğin iptal edilmesi, bir hayatın iptal edilmesinden daha iyidir" diye konuştu.

Başkan, Omicron varyantının Delta varyantından daha hızlı yayıldığını ve aşı olmuş veya Covid-19 hastalığını geçirmiş kişilerde de enfeksiyonlara neden olduğunu söyledi.

WHO'nun baş bilim insanı Soumya Swaminathan, erken bulgulara dayanarak, Omicron'un öncekilere göre daha hafif sorunlara yol açan bir varyant olduğu sonucuna varmanın "akılsızca" olacağını söyledi.

Bazı bünyelerdeki bağışıklık tepkisinden varyantın başarılı bir şekilde kaçtığını belirten Swaminathan, bu nedenle birçok ülkede uygulanan hatırlatma aşısının bağışıklık sistemi daha zayıf kişilere öncelik vermesi gerektiğini söyledi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de gazetecilere verdiği demeçte, "Omicron'un Delta varyantından önemli ölçüde daha hızlı yayıldığına dair tutarlı kanıtlar var" dedi ve ekledi:

"Aşılanan veya Covid-19'dan iyileşen kişilerin enfekte olma ihtimali yüksek."

Dr. Ghebreyesus'un açıklaması, sağlık uzmanlarının Omicron'un artık ABD'de baskın varyant olduğunu ilan ettiği zamana denk geldi.

Fransa ve Almanya'nın da aralarında olduğu bir dizi ülke, yeni varyantın yayılmasını durdurmak için Covid önlemlerini sıkılaştırdı ve seyahat kısıtlamaları getirdi. Hollanda, Noel döneminde tam kapanmaya gitti.

Beyaz Saray Pazartesi günü, Başkan Joe Biden'ın "ülkeyi kapanmaya götürmeyi" planlamadığını söyledi. Ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci Noel seyahatlerinin tam aşılı kişiler arasında bile Omicron'un yayılmasını artıracağı konusunda uyardı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Dışişleri Bakanlığı, Amerikalılara İspanya, Finlandiya, Çad ve Lübnan dahil sekiz ülkeye seyahat etmemelerini tavsiye etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid'in Omicron varyantı vakalarının artması nedeniyle hükümetin yeni kısıtlamalar getirme ihtimalini yok saymadı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Trafalgar Meydanı'ndaki yılbaşı kutlamalarının "kamu güvenliği" nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Japonya'da bir askeri üsteki bir vaka, toplam 180 vakaya yol açtı.

Omicron ilk olarak Kasım ayında Güney Afrika'da tespit edildi.

Dr. Ghebreyesus, gelecek yılın ortasına kadar dünyadaki her ülkenin nüfusunun %70'inin aşılanmasını sağlayarak 2022'de pandeminin sona erdirilebileceğini de vurguladı.

Ayrıca, 2019'da ortaya çıktığına inanılan Çin'in, virüsün kökenine dair verileri açıklaması gerektiğini söyledi:

"Kökenleri öğrenene kadar devam etmeliyiz, daha fazla zorlamamız gerekiyor çünkü gelecekte daha iyisini yapmak için bu sefer olanlardan ders almalıyız."

Omicron: Dünya Sağlık Örgütü, insanları Noel ve yılbaşı etkinliklerini iptal etmeye çağırdı

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Omicron, Noel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Omicron: Dünya Sağlık Örgütü, insanları Noel ve yılbaşı etkinliklerini iptal etmeye çağırdı - Son Dakika Dünya

BBC

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