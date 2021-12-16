Üye Girişi
Omicron hakkında neler biliyoruz? - Son Dakika

Omicron hakkında neler biliyoruz?

16.12.2021 17:46
Omicron hakkında neler biliyoruz?

Omicron neden tehlikeli? Aşılar yeni varyanta karşı ne kadar koruyor?

Omicron neden tehlikeli? Aşılar yeni varyanta karşı ne kadar koruyor? Hatırlatma dozu neden gerekli? Omicron tüm dünyada hızla yayılıyor. Omicron'la ilgili son verileri derledik: Dünya çapında hızla yayılan yeni koronavirüs varyantı Omicron nedeniyle ülkeler sıkı tedbirler almaya başladı. Bu yeni türün aşırı bulaşıcı olduğu, aşılanan ve hastalığı atlatmış olanların da korunmasının güç olabileceği tahmin ediliyor. Peki Omicron'la ilgili neler biliyoruz, eldeki veriler ne diyor?

Omicron'u bu kadar tehlikeli kılan özelliği nedir?

Omicron varyantı, yapısında çok fazla değişiklik meydana gelmiş bir virüs. Virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan spike proteinlerinin 30'dan fazla mutasyon geçirdiği tahmin ediliyor. Model hesaplamalarına göre şimdiye kadar görülen bütün varyantlardan çok daha fazla bulaşıcı olduğu tespit edilmiş durumda. Omicron da önceki virüs varyantları gibi solunum veya hasta kişilerden temas yoluyla bulaşabiliyor. Aşıya rağmen varyantı tehlikeli veya kestirilemez kılan ise özellikle spike proteini denilen ve hücrelere tutunarak bulaşan yapısındaki değişiklik. Geliştirilen aşılar da o hücrelere tutunan spike proteinini hedef alıyor, ancak tam da o yapıdaki değişiklik aşı veya hastalığı atlatmayla oluşan antikoru etkisiz kılabilir endişesi hakim.

Aşılananlar Omicron'dan ne kadar korunabiliyor?

Uzmanlar, aşının insanların hastalığı ağır atlatmaktan koruyacağını tahmin ediyor, ancak bu konudaki bilimsel verilerin henüz yeterli olmadığına da işaret ediyor. Şimdiye kadar yapılan laboratuvar testlerinin sonuçları Omicron'un antikorları atlayabileceğini ve aşılanmış kişilere de enfeksiyon bulaşabileceğini gösteriyor. Uzmanlar bu nedenle iki doz aşılı kişilerin de kendini yüzde yüz güvende hissetmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor, test olmayı ihmal etmemelerini tavsiye ediyor. Virologlar, pandeminin başlarında olduğu gibi çok dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Aşıların Omicron'a karşı koruma değerleri nasıl?

BioNTech/Pfizertarafından geliştirilen aşının iki dozu sonrasında da yeterince koruma sağlanmadığı tespit edildi. Bu nedenle de uzmanlar hatırlatma dozlarının yaptırılması gerektiğine dikkat çekiyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Omicron virüsü enfeksiyon belirtileri görünmesine karşı aşının etkisi, ikinci dozun yapılmasından 15 hafta sonra yüzde 34'e düşüyor. İki doz Astrazeneca aşısı ise Omicron virüsü bulaşmış kişilerde enfeksiyon belirtileri görülmesini engelleyemiyor. Hatırlatma aşısı olanlarda ise aşıdan iki hafta sonra korunma yüzde 70'in üzerine çıkıyor.

Hatırlatma dozunun faydası oluyor mu?

Şimdiye kadar yürütülen çalışmalar, hatırlatma dozunun antikor seviyesini yükselttiğini ortaya koysa da seviye istenen düzeyne değil. Hatırlatma dozu olmuş kişilere de Omicron bulaştığı vakalara rastlanıyor. Frankfurt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Sandra Ciesek, bu nedenle Omicron'dan korunmak için sadece hatırlatma dozu kampanyalarına odaklanmanın yeterli olmayacağını vurguluyor ve başka önlemlerin de gerekeceğine dikkat çekiyor.

Omicron ne kadar yayılmış durumda?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, 15 Aralık Salı günü yaptığı bir açıklamada, Omicron'un şimdiye kadar hiç görülmemiş bir hızla ilerlediğini tekrarladı ve 77 ülkede Omicron'a rastlandığını da duyurdu. Ancak DSÖ Başkanı'na göre, Omicron muhtemelen çok daha fazla ülkede var, ancak henüz varlığı bilinmiyor. Güney Afrika ile İngiltere'deki yeni vakalarda artan sayıda Omicron varyantı tespit edildiği belirtiliyor. Freiburg Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Christoph Neumann-Haefelin'e göre en geç Ocak 2022 ortası Almanya'daki baskın varyant Omicron olacak ve vaka sayıları hızla artacak.

Virüsün çoğalma hızına yönelik bilgiler nasıl?

Omicron vakalarının arttığı İngiltere'de yeni vaka sayıları her iki üç günde ikiye katlanıyor, hatta belki daha da hızlı. İngiliz uzmanların hesaplamalarına göre Aralık-Nisan arasındaki zaman diliminde ülkede günlük vaka sayısı 400-700 bin arasında olabilir ve 20-34 milyon kişiye bulaşabilir. Avrupa Birliği'nin sağlık kurumu olan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tahminlerine göre, 2022'nin ilk aylarında Avrupa'da Omicron varyantı hakim olacak. Berlin'deki Humbolt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve virüsün yayılmasıyla ilgili model hesaplamaları uzmanlarından Dirk Borckmann da "Hatırlatma aşısını olmuşların yani toplumun dörtte birinin virüsü başkalarına bulaştırma oranı en azından bir süre için azalmış olacak" diyor. Ancak uzmana göre halkın geri kalan ve bir veya iki doz aşı olmuş kesimi için bulaşıcı olmayı sürdürecek, çünkü zamanla aşıların etkisi azalıyor.

Omicron hastalığın ağır seyretmesine neden oluyor mu?

Bu soruya henüz net bir cevap verilmesi zor görünüyor. İlk gözlemlere göre varyantın ilk tespit edildiği Güney Afrika'da Omicron vakaları hastalığı hafif geçirdi. Ancak uzmanlara göre hafif geçmesi virüsün kendisinden kaynaklanmıyor. Daha çok şimdiye kadar yakalanan kişi sayısının az ve görece genç olmasından kaynaklı. Dünya Sağlık Örgütü'nün kısa süre önce vardığı kanıya göre de enfeksiyon geçiren hasta profili değiştikçe Omicron varyantının etkileri de değişecektir. Örneğin Almanya gibi yaşlı nüfusun büyük olduğu ve aşılanma oranının da düşük olduğu ülkelerde Omicron dalgasıyla karşı karşıya kalınacak tablo başka olacaktır. DSÖ de Omicron ağır enfeksiyona neden olmasa da hızla artan vaka sayılarıyla hazırlıksız yakalanan sağlık sistemlerinin başa çıkmasının zor olabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar ne öneriyor?

Uzmanlara göre pandemi dalgasının düz seyretmesine çalışmak gerekiyor. DSÖ ve konunun uzmanlarının sloganı: Elinden gelen her şeyi yap, tutarlı şekilde yap ve iyi şekilde yap. DSÖ Başkanı Ghebreyesus'a göre aşılar ülkeleri pandemi krizinden çıkarmaya yetmeyecek. Korunma için maske, mesafe, havalandırma ve hijyen kuralları da şart. Pek çok uzmana göre de aşıların Omicron'a uygun hale getirilmesi gerekli. Almanya'da uzmanlar, farklı senaryolara hazırlanılması gerektiğini, hastanelere yatma vakalarındaki artış gibi kötü olasılıklara karşı önlem alınması gerekli.

dpa, DW/ETO,HS

(c)

Omicron hakkında neler biliyoruz?

Dünya Sağlık Örgütü, Amelia Hamlin, Omicron, Aşı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Dünya Omicron hakkında neler biliyoruz? - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:45 Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi
22:13 Kılıçdaroğlu, "Bu gece size bir haberim var" diyerek CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı
22:06 Yerli SİHA hakkında Fransız Capital dergisinden yorum: Peynir ekmek gibi satılıyor
21:46 Volkan Demirel ile hocalık için anlaşma sağlandı
21:44 Ece Üner'in programı ekranlara veda ediyor
20:45 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: 16 kilo daha fazla et alınabilir
20:33 Son Dakika! A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:24 Bakan Nebati'nin kardeşinin faiz kararını bilmesine Akşener'den sert tepki: Yapılan iş suçtur
19:56 Son Dakika! Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi
19:32 Galatasaray yönetiminde yaşanan istifalara Burak Elmas'tan çarpıcı açıklama
Kılıçdaroğlu, "Bu gece size bir haberim var" diyerek CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı Kılıçdaroğlu, "Bu gece size bir haberim var" diyerek CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı         
22:13
Valilik uyardı! İstanbul'da kar etkili olacak Valilik uyardı! İstanbul'da kar etkili olacak         
17:25
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar! Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!         
13:41
Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!         
13:09
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek         
12:37
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 23:09:14. #1.12#
SON DAKİKA: Omicron hakkında neler biliyoruz? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement