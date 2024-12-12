Önder\'in Kamboçya Senato Başkanı\'na sözleri güldürdü

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kamboçya Senato Başkanı Samdech Techo Hun Sen ile Meclis'te bir araya geldi. TBMM Genel Kurul Salonu'nu ziyaret ederek milletvekillerini selamlayan Kurtulmuş ve Hun Sen, bir süre Genel Kurul çalışmalarını takip etti.

Kurtulmuş ve Hun Sen'in salona girişlerinin ardından ilginç anlar yaşandı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Hun Sen ve Kurtulmuş'u "Değerli arkadaşlar, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Genel Kurulu'muza teşrif etmişlerdir. Kendilerine Meclis'imiz adına hoş geldiniz diyorum." diyerek karşıladı.

HUN SEN'E KENDİ DİLİNDE KARŞILAMA

Sırrı Süreyye Önder, Hun Sen ve heyetine de bir jest yaptı. Kmerce konuşan TBMM Başkanvekili Önder, Kamboçya Senato Başkanı Sen'e kendi dilinde "Hoş geldiniz" dedi. Gülüşmelere neden olan anların ardından Önder, "Bilinmeyen bir dil olmasın, Kmer dilinde hepinizin adına 'Hoş geldiniz' dedim" ifadelerini kullandı.