Oslo'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 'terör eylemi' soruşturması - Son Dakika
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BBC

Oslo'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 'terör eylemi' soruşturması

25.06.2022 12:10
Oslo'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 'terör eylemi' soruşturması

Norveç'in başkenti Oslo'da iki kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından 42 yaşındaki bir erkek tutuklandı ve cinayet, cinayete teşebbüs ve terör eylemleriyle suçlandı.

Norveç'in başkenti Oslo'nun merkezinde meydana gelen silahlı saldırının ardından 42 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Zanlı cinayet, cinayete teşebbüs ve terör eylemleriyle suçlandı.

Gece hayatının yoğun olduğu bir bölgede meydana gelen saldırıda iki kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

Oslo polis teşkilatı sözcüsü Tore Barstad, gözaltına alınan kişinin hangi saikle hareket ettiğinin henüz bilinmediğini, ancak olayı tek başına gerçekleştirdiği kanısında olduklarını söyledi.

Cumartesi günü yerel saatle 01:00 sularında, aralarında eşcinsellerin gittiği bir barın da bulunduğu üç noktada silah sesleri duyuldu.

Popüler bir LGBTQ+ mekânı olan London Pub ile Herr Nilsen caz kulübü ve bir paket servisin yakınında ateş açıldı.

Oslo'da bugün yapılacak Onur Yürüyüşü ise polisin tavsiyesi üzerine iptal edildi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere olayı "masum insanlara yönelik korkunç ve derinden sarsıcı bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Kamu yayıncısı NRK'dan gazeteci Olav Roenneberg, "Bir adamın elinde bir çantayla geldiğini gördüm; eline bir silah aldı ve ateş etmeye başladı" dedi.

Bardaki bir görgü tanığı, uçuşan cam parçalarının kendisine isabet ettiğini söyledi.

"Olay olduğunda London Pub'ın dış barındaydım. Bir el ateş edildiğini fark ettim ve bir cam parçası bana isabet etti. Gittikçe daha fazla ateş ediliyordu, ben de iç bara kaçtım ve mümkün olduğunca çok kişiyi yanıma almaya çalıştım" dedi.

"İlk başta insanlar ne olduğunu anlamadı ama sonra panik oldu."

Bir kadın Verdens Gang gazetesine silahlı saldırganın hedef aldığı kişilere dikkatlice nişan aldığını söyledi. "Olayın ciddi olduğunu anladığımda kaçtım. Yerde kanlar içinde hareketsiz yatan bir adam vardı" dedi.

Başka bir tanık da gazeteye, yerde başından yaralanmış çok sayıda insan gördüğünü söyledi.

Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl olayın ülkeyi sarstığını söyledi.

Mehl, "Norveç, herkesin bir Cumartesi gecesi dışarıda kendini güvende hissetmesi gereken bir güven topluluğudur" dedi.

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Kaynak: BBC

Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Oslo'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 'terör eylemi' soruşturması - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: Oslo'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 'terör eylemi' soruşturması - Son Dakika
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