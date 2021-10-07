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Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı

07.10.2021 11:36
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı

Kuzey Tayland'da cinsel içerikli film işi yapan bir çift, otobanda cinsel ilişkiye girdikleri anda polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Kuzey Tayland'da cinsel içerikli film üreticiliği yapan çift, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen suçüstü operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kuzey Tayland polisi, bu tarz durumlarla karşılaşan vatandaşların kendilerine ihbarda bulunmasını istedi.

"YASALARI İHLAL ETTİLER"

Davaya bakan polis Vice World News'e verdiği demeçte, çiftin cinsel içerikli film paylaşımını ve ticaretini yasaklayan yasaları ihlal ettiğini söyledi. Yetkili, "Hala başka ek suçlamalar olup olmayacağını araştırıyoruz" dedi.

BİR SONRAKİ AY PAYLAŞACAKLARDI

Yetkililer, videonun mayıs ayında çekildiğini ve bir sonraki ay internette paylaşıldığını söyledi. Polis, çiftin en az 70 video çektiğini ve bunları cinsel içeriklerin olduğu sitelerde yayınladıklarını açıkladı.

5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Polis, "Cinsel içerik yaparak kazanacaklarınızın, kaybedeceklerinize değmeyeceği konusunda herkesi uyarmak istiyorum. Bazen bir videoyu hazırlayarak kolay bir şekilde 15 dolar kazanabilirsiniz, ancak suçlamalarla karşı karşıya kalırsanız, varlıklarınıza da el konulur" diye konuştu. Sanıklar, beş yıla kadar hapis ve yaklaşık 2 bin 950 dolara kadar para cezası ile cezalandırılabilir.

Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı

Tayland, Polis, Film, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı - Son Dakika Dünya


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