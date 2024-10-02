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P Diddy'ye 120 cinsel saldırı iddiası

P Diddy\'ye 120 cinsel saldırı iddiası

Sean Combs'a yönelik cinsel taciz, saldırı ve tecavüz suçlaması 120 kişiye ulaştı.

02.10.2024 13:37
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P Diddy ismiyle bilinen rapçi ve müzik yapımcısı Sean Combs'a cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüz suçlaması yönelten kadın ve erkeklerin sayısının 120’ye ulaştığı ifade edildi.

Davacı avukatlarından Tony Buzbee, kurbanlar arasında dokuz yaşında tacize uğradığını iddia eden kişilerin olduğunu söyledi.

Kurbanların avukatlığını yapan Buzbee, medya ile bir araya geldiği toplantıda, sorumluluğu olan diğer tüm kişileri belirlemek için “her taşın altına bakacaklarını” duyurdu.

Combs avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, iddiaları “tamamen” reddettiğini ve iftiraya uğradığını savundu.

BBC'ye konuşan ünlü şarkıcının avukatı Erica Wolff, Combs'un "mahkemede masumiyetini kanıtlamayı dört gözle beklediğini, gerçeğin spekülasyonlara değil delillere dayalı olarak ortaya çıkacağını” söylediğini aktardı.

P Diddy geçen hafta seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmak ve şantaj gibi suçlamalardan tutuklandı. Federal bir cezaevine konulan ünlü ismin kefalet talebi de reddedildi.

Davacı avukatlarından Tony Buzbee, 25 eyalete yayılan, toplam 120 iddia sahibini temsil ettiğini söyledi.

Müvekkillerinin yarısının kadın, yarısının erkek olduğunu da aktardı.

Buzbee temsil ettiği 25 kişinin ise iddia edilen suç yaşandığı sırada reşit olmadığını söyledi.

54 yaşındaki P Diddy’ye yöneltilen suçlamalar 1991 tarihinden 2024’e kadar uzanıyor ve Los Angeles, New York ve Miami kentlerini kapsıyor.

Buzbee suçlamaların çoğunun 2015 yılından sonrasına ait olduğunu da kaydetti.

Çoğu davacı, Combs'un ev sahipliği yaptığı partilerde, ünlü eğlence mekanlarında veya otellerdeki partilerden sonra tecavüze uğradıklarını iddia ediyor.

Buzbee’nin aktardığına göre, albüm kutlaması, yılbaşı partisi ve ABD’nin Bağımsızlık Günü partilerinde yaşanan tecavüz iddiaları var.

Avukat Buzbee, “Eğlence sektörüne girmek isteyen gençler, yıldız yapılma ya da Sean Combs'un kasetlerini dinlemesi vaadiyle bu tür olaylara zorlandılar” dedi.

"Sektörü bıraktım"

Sean Combs'u suçlayan erkeklerden biri iddiaya konu olay yaşandığında dokuz yaşında olduğunu öne sürüyor. Bu kişi, Combs ve bazı kişiler tarafından plak anlaşması yapmak için gittiği New York’taki müzik stüdyosunda tacize uğradığını öne sürüyor.

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan kişi, “Büyük bir yıldız olabileceğimi düşünüyordum. Sean Combs'un bana yaptıkları yüzünden sektörü bıraktım” dedi.

İddiaya konu olay yaşandığında reşit olmayan başka bir erkek de, Combs'un kendisini bir "yıldız" yapacağını söylediğini, ancak “ailesi olmadan kendisini ziyaret etmesini” şart koştuğunu öne sürüyor.

Avukat Buzbee, Combs'un bu çocuktan kendisine oral seks yapmasını istediğini iddia etti.

Buzbee, o zamanlar 15 yaşında olan bir kadının suçlamalarını da aktardı. İddiaya göre bu kadın, New York’a uçakla götürüldü ve bir partide Combs ile bazı kişiler tarafından tecavüze uğradı.

"Eğlence sektörünün en büyük sırrı"

Avukat, mağdurlara genellikle cinsel saldırıya uğramadan önce "karışık" içecekler teklif edildiğini de söyledi.

Buzbee, "Eğlence sektörünün en büyük sırrı sonunda dünyaya açıklandı. Sessizlik duvarı artık yıkıldı” dedi.

Aynı avukatlık firmasının 3 binden fazla suçlama telefonu aldığı kaydediliyor.

Firma 120 müvekkilin yanında 100 suçlamayı daha inceliyor.

2023 yılında Joi Dickerson-Neal adlı bir kadın Combs'a 1991 yılında ilaç verilip cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek dava açmıştı.

Combs’un iki eski sevgilisi Casandra Ventura ve Thalia Graves de saldırıya uğradıkları iddiasıyla ünlü şarkıcıyı dava etti.

Ventura'nın bir otel holünde Combs tarafından dövüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanmıştı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya P Diddy'ye 120 cinsel saldırı iddiası - Son Dakika

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