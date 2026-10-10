Panama'da 7,7'lik depremde binalar çöktü, 4,6 milyon kişi sarsıntı hissetti - Son Dakika
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Panama'da 7,7'lik depremde binalar çöktü, 4,6 milyon kişi sarsıntı hissetti

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Panama\'da 7,7\'lik depremde binalar çöktü, 4,6 milyon kişi sarsıntı hissetti
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Panama'da dün meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde bazı kentlerde binalar çökerken başkent Panama City'de hastane ve diğer binalar tahliye edildi. USGS'ye göre yaklaşık 4,6 milyon kişi sarsıntıyı hissetti; şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

(ANKARA) - Panama'da dün meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin etkisiyle bazı kentlerde binalar çökerken, başkent Panama City'de hastane ve diğer binalar tahliye edildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre yaklaşık 4,6 milyon kişi deprem nedeniyle orta ila şiddetli düzeyde sarsıntı hissetti. Şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Depremin merkez üssünün Panama'nın orta-güney kesimindeki Pitaloza Arriba kasabasına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. İnternette paylaşılan görüntülerde Penonome ve Sona kentlerinde çöken binalar görülürken, enkaz altında kalanların olup olmadığını belirlemek için çalışmalar yürütüldü.

Penonome'de katedralin bir bölümünün ve kulelerinden birinin deprem sırasında çöktüğü doğrulandı. Bölgeden gelen başka görüntülerde ise bir otelin neredeyse tamamen yıkıldığı yer aldı. Herrera eyaletindeki Las Minas'ta da çok sayıda evin hasar gördüğü bildirildi.

Yerin yaklaşık 12 kilometre altında meydana gelen depremin ardından bölgede çok sayıda güçlü artçı sarsıntı kaydedildi. Merkez üssünden yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Panama City'de çok sayıda bina tahliye edildi. İnsanlar sarsıntılar sona erene kadar sokaklarda ve parklarda bekledi. Başkentte şimdiye kadar bildirilen hasarın büyük ölçüde çatılardan düşen parçalarla sınırlı olduğu belirtildi.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, hükümetin tüm birimlerinin deprem sonrası çalışmalar için harekete geçirildiğini açıkladı. Mulino, halka sakin kalma çağrısında bulunarak, "Yaşananlar düzensizlik yaratmak için kullanılmamalı" dedi. Deprem, Panama'da büyük bir deprem senaryosuna karşı yapılması planlanan ulusal tahliye tatbikatından yalnızca üç gün önce meydana geldi.

Depremin ardından Panama'ya komşu 11 ülke için tsunami uyarısı verildi ancak ABD Tsunami Uyarı Sistemi daha sonra tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı. Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlayan ve küresel deniz ticaretinin önemli güzergahlarından biri olan Panama Kanalı'nın da depremden etkilenmediği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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