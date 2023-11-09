 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Panama'da protestoculara ateş açan saldırgan 2 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika

Panama'da protestoculara ateş açan saldırgan 2 kişinin ölümüne neden oldu

Panama\'da protestoculara ateş açan saldırgan 2 kişinin ölümüne neden oldu
09.11.2023 11:46  - Güncelleme: 11:52

Orta Amerika ülkesi Panama'da, maden işletmeciliği anlaşmasını protesto edenlere ateş açan saldırgan 2 kişinin ölümüne yol açtı.

Panama'da protestoculara ateş açan saldırgan 2 kişinin ölümüne neden oldu

BOGOTA (AA) - Orta Amerika ülkesi Panama'da, maden işletmeciliği anlaşmasını protesto edenlere ateş açan saldırgan 2 kişinin ölümüne yol açtı.

Hükümetin Kanadalı şirketle yaptığı maden işletmeciliği anlaşmasını protesto etmek için otoyolu kapatanlara ateş açıldı.

Ulusal Polis'ten yapılan açıklamada, Inter-Amerikan Otoyolu'nda eylem düzenlendiği esnada kimliği belirsiz bir kişinin göstericilere ateş açtığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Harekete geçen güvenlik güçleri, kalabalığa ateş açan saldırganı gözaltına aldı.

Panama hükümetinin, Kanadalı maden şirketi ile yaptığı maden işletmeciliği anlaşmasının devleti zarara uğrattığı ve çevreye ciddi zarar verdikleri iddiasıyla göstericiler, hükümeti 20 Ekim'den bu yana protesto ediyor.

Başkent Panama'da caddeleri trafiğe kapatan binlerce kişi Kanadalı şirketle yapılan sözleşmenin tamamen iptal edilmesini istedi.

Bölge basınında çıkan haberde, Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo hükümetinin maden sözleşmesini yasalara aykırı ve ihalesiz şekilde Kanadalı şirketle yaptığı öne sürüldü.

Şiddetli protestolar nedeniyle devletin turizmde, ticarette ve ekonomide milyonlarca dolar kayıp yaşadığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Panama, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Panama'da protestoculara ateş açan saldırgan 2 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Bitcoin son 1,5 yılın zirvesinde! İşte yükselişin nedeni
11:53 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde büyük para kaçırdı
11:45 Tır kazası sonrası yaşananlar pes dedirtti
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Kasım'da İstanbul'da Gazze için uluslararası bir toplantı yapılacak
11:31 Otomotiv devi Mazda, Türkiye'de satışlarını durdurdu
11:22 CHP lideri Özel: Numan Kurtulmuş, TBMM'nin olağanüstü toplanması için çağrı yapacak
11:14 Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Arda Güler, Serdar Saatçı ve Halil Umut Meler bir arada
11:13 Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 45 TL, en pahalısı 57 TL oldu
11:11 İfadesinde iddiaları reddeden Engin Polat'a 3 isim soruldu: Biri çocukluk arkadaşım diğerlerini tanımıyorum
11:09 ''Hocam'' dedikçe kitapla kafasına kafasına vurulan öğrenci sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2023 12:43:27. #1.13#
SON DAKİKA: Panama'da protestoculara ateş açan saldırgan 2 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement