Papa 14'üncü Leo akciğer kanseri ameliyatı sonrası Gemelli'den taburcu edildi - Son Dakika
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Papa 14'üncü Leo akciğer kanseri ameliyatı sonrası Gemelli'den taburcu edildi

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Papa 14\'üncü Leo akciğer kanseri ameliyatı sonrası Gemelli\'den taburcu edildi
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Papa 14'üncü Leo, 13 Ekim'de akciğerindeki kitlenin alınması için geçirdiği ameliyatın ardından Gemelli Hastanesi'nden taburcu edildi. Vatikan Basın Ofisi, kan testleri ve göğüs röntgenleri sonrasında Papa'nın taburcu edilmeye uygun bulunduğunu açıkladı.

VATİKAN Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, 13 Ekim'de akciğerindeki kitlenin alınması için geçirdiği ameliyatın ardından hastaneden taburcu edildi.

Vatikan Basın Ofisi, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde salı günü akciğerinden operasyon geçiren ve akciğer kanseri tanısı konulan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'nun sağlık durumuna ilişkin dün açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bu sabah yapılan kan testleri, çekilen göğüs röntgenleri ve klinik durumunun değerlendirilmesi sonucunda Papa'nın taburcu edilmeye uygun olduğuna karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Papa'nın, geleneksel pazar duasını bugün her zaman olduğu gibi Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yapacağı bildirildi.

Kaynak: DHA
VatikanSağlıkDünyaPapaSon Dakika

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