Papa Francis ve Vance Görüşmesi

(ANKARA) - Papa Francis, bu sabah Vatikan'da, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüştü. Papa Francis ve Vatikan yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin göçmen politikalarını eleştirmiş, 2019 yılında Katolik olan Vance'in göçmen baskısını savunmak için kullandığı teolojik kavramlara karşı çıkmıştı.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa Francis, bu sabah Vatikan'da, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Vatikan'ın açıklamasında, "Papa Francis, Paskalya günü iyi dileklerini iletmek amacıyla birkaç dakika süren kısa bir özel görüşme gerçekleştirdi" denildi.

Bu hafta sonu ailesiyle birlikte İtalya'yı ziyaret eden Vance, dün Vatikan'ın üst düzey yetkilileriyle resmi görüşmeler gerçekleştirdi. Çift taraflı zatürreden iyileşme sürecinde olan Papa Francis, bu görüşmelere katılmadı.

Ancak, ABD Başkan Donald Trump yönetiminin göçmenlik politikalarını eleştiren Papa Francis ile fikir ayrılığı yaşayan ve Katolik olduğu bilinen Vance, Paskalya Bayramı'nı kutlamak amacıyla Papa'yı, bu sabah Vatikan'daki konutunda ziyaret etti.

Papa Francis ve Vatikan yetkilileri, Trump'ın milyonlarca göçmeni ABD'den sınır dışı etme planları ile yurtdışı yardımları ve ülke içi sosyal yardım programlarındaki kapsamlı kesintiler dahil olmak üzere, Trump yönetiminin birçok politikasını eleştirmişti. Papa Francis, göçmenlik baskısını "utanç verici" olarak nitelendirmişti. 2019'da Katolik olan Vance ise, bu politikayı, Orta Çağ Katolik öğretilerine dayanarak savunmuştu.

Papa Francis, şubat ayında, Trump yönetimi hakkında ABD'li Katolik piskoposlara yazdığı bir açık mektupta, Vance'in göçmen baskısını savunmak için kullandığı teolojik kavramlara karşı çıkmış ve Trump'ın planını ABD için "büyük bir kriz" olarak nitelendirmişti.