Papa Franciscus\'un mezarı halka açıldı! İşte ilk görüntüleri

Papa Franciscus'un mezarının ilk görüntüleri bugün mezarın halka açılmasının ardından Vatikan tarafından yayınlandı.

SANTA MARIA BAZİLİKASI'NA DEFNEDİLDİ

21 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için dün Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından, Papa'nın vasiyetinde belirttiği isteğe uygun olarak, sık sık ziyaret ettiği Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedildi.

İLK GÖRÜNTÜLER VATİKAN TARAFINDAN YAYINLANDI

Papa Franciscus'un mezarının ilk görüntüleri bugün mezarın halka açılmasının ardından Vatikan tarafından yayınlandı.

PAPA FRANCISCUS NEDEN VEFAT ETTİ?

?Papa Franciscus (Jorge Mario Bergoglio), 21 Nisan 2025 Pazartesi günü sabah saat 07:35'te Vatikan'daki ikametgahı Domus Sanctae Marthae'de 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni, geçirdiği beyin felci (serebral inme) sonrası gelişen geri dönüşü olmayan kalp yetmezliği olarak açıklandı. Papa'nın son anlarında fiziksel bir acı yaşamadığı belirtildi. ?

Ölümünden önce, Şubat ayında şiddetli bronşit nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde 38 gün tedavi görmüş ve 23 Mart'ta taburcu edilmişti.

1903'TEN BU YANA İLK

Papa Francis'in cenazesi 26 Nisan 2025'te Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen büyük bir törenle defnedildi. Törene yaklaşık 250.000 kişi katıldı ve dünya liderleri de hazır bulundu. Papa'nın vasiyeti doğrultusunda, naaşı Vatikan dışında, Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedildi. Bu, 1903'ten bu yana bir papanın Vatikan dışında gömüldüğü ilk durumdur.

Papa Francis, 2013 yılında seçilen ilk Latin Amerikalı papa olarak, yoksullara duyduğu empati, çevre duyarlılığı ve kilise içi reform çabalarıyla tanındı. Ölümünden sonra, Katolik dünyası dokuz günlük yas sürecine girdi ve Mayıs ayında yeni papanın seçilmesi için bir konklav toplanması planlandı.