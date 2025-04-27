Papa Franciscus'un mezarı halka açıldı! İşte ilk görüntüleri - Son Dakika
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Dünya

Papa Franciscus'un mezarı halka açıldı! İşte ilk görüntüleri

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21 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedilmişti. Mezarın halka açılmasının ardından Vatikan, Papa Franciscus'un mezarının ilk görüntülerini paylaştı.

27.04.2025 17:19
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Papa Franciscus'un mezarının ilk görüntüleri bugün mezarın halka açılmasının ardından Vatikan tarafından yayınlandı.

Papa Franciscus'un mezarı halka açıldı! İşte ilk görüntüleri

SANTA MARIA BAZİLİKASI'NA DEFNEDİLDİ

21 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için dün Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından, Papa'nın vasiyetinde belirttiği isteğe uygun olarak, sık sık ziyaret ettiği Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedildi.

Papa Franciscus'un mezarı halka açıldı! İşte ilk görüntüleri

İLK GÖRÜNTÜLER VATİKAN TARAFINDAN YAYINLANDI

Papa Franciscus'un mezarının ilk görüntüleri bugün mezarın halka açılmasının ardından Vatikan tarafından yayınlandı.

Papa Franciscus'un mezarı halka açıldı! İşte ilk görüntüleri

PAPA FRANCISCUS NEDEN VEFAT ETTİ?

?Papa Franciscus (Jorge Mario Bergoglio), 21 Nisan 2025 Pazartesi günü sabah saat 07:35'te Vatikan'daki ikametgahı Domus Sanctae Marthae'de 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni, geçirdiği beyin felci (serebral inme) sonrası gelişen geri dönüşü olmayan kalp yetmezliği olarak açıklandı. Papa'nın son anlarında fiziksel bir acı yaşamadığı belirtildi. ?

Ölümünden önce, Şubat ayında şiddetli bronşit nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde 38 gün tedavi görmüş ve 23 Mart'ta taburcu edilmişti.

1903'TEN BU YANA İLK

Papa Francis'in cenazesi 26 Nisan 2025'te Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen büyük bir törenle defnedildi. Törene yaklaşık 250.000 kişi katıldı ve dünya liderleri de hazır bulundu. Papa'nın vasiyeti doğrultusunda, naaşı Vatikan dışında, Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedildi. Bu, 1903'ten bu yana bir papanın Vatikan dışında gömüldüğü ilk durumdur.

Papa Francis, 2013 yılında seçilen ilk Latin Amerikalı papa olarak, yoksullara duyduğu empati, çevre duyarlılığı ve kilise içi reform çabalarıyla tanındı. Ölümünden sonra, Katolik dünyası dokuz günlük yas sürecine girdi ve Mayıs ayında yeni papanın seçilmesi için bir konklav toplanması planlandı.

Papa Franciscus\'un mezarı halka açıldı! İşte ilk görüntüleri
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Papa Franciscus'un mezarı halka açıldı! İşte ilk görüntüleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Güngör:
    bi ze ne.. 10 1 Yanıtla
  • 8647:
    ölen her canlı insan veya hayvan farketmez, doganın döngüsünün içine girmiştir.. ötesi yok.. 3 0 Yanıtla
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