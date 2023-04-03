Paris'te "scooter referandumu" sonuçlandı! Halkın yüzde 90'ı "Yasaklansın" dedi - Son Dakika
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Paris'te "scooter referandumu" sonuçlandı! Halkın yüzde 90'ı "Yasaklansın" dedi

03.04.2023 09:48

Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli scooter'ların kullanımının devam etmesi ya da sona ermesi için düzenlenen referandum sonuçlandı. Resmi rakamlara göre, kullanılan oyların neredeyse yüzde 90'ı pille çalışan cihazların yasaklanmasını istedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 farklı özel şirket tarafından kiralanan elektrikli scooter'lar için referandum yapıldı. Parisliler, elektrikli scooter'ların yasaklanıp yasaklanmamasına ilişkin belediyeye ait 20 binaya konulan sandıklarda oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

YÜZDE 90 "YASAKLANSIN" DENİLDİ

Yerel saatle 09.00'da başlayan ve 19.00'da sona erecek oy verme işleminin ardından sonuçlar açıklandı. Resmi sonuçlara göre, kullanılan oyların neredeyse yüzde 90'ı pille çalışan cihazların yasaklanmasını destekledi.

Paris'te yapılan scooter referandumundan, yüzde 90 'Yasaklansın' çıktı

YARALANMA VE ÖLÜMLER ETKİLİ OLDU

Referandum, Fransa'nın başkentinde scooter'larda artan sayıda insanın yaralanmasının ve ölmesinin ardından geldi. Resmi rakamlara göre, şehrin seçmen kütüğündeki 1.3 milyon kişiden 103 bininden biraz fazlası seçimlere katıldı. Bunlardan 91 bin 300'den fazlası scooter'lara karşı oy kullandı.

Paris'te yapılan scooter referandumundan, yüzde 90 'Yasaklansın' çıktı
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Son Dakika Dünya Paris'te 'scooter referandumu' sonuçlandı! Halkın yüzde 90'ı 'Yasaklansın' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paris'te "scooter referandumu" sonuçlandı! Halkın yüzde 90'ı "Yasaklansın" dedi - Son Dakika
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