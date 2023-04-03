Paris'te "scooter referandumu" sonuçlandı! Halkın yüzde 90'ı "Yasaklansın" dedi

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Fransa'nın başkenti Paris'te 3 farklı özel şirket tarafından kiralanan elektrikli scooter'lar için referandum yapıldı. Parisliler, elektrikli scooter'ların yasaklanıp yasaklanmamasına ilişkin belediyeye ait 20 binaya konulan sandıklarda oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

YÜZDE 90 "YASAKLANSIN" DENİLDİ

Yerel saatle 09.00'da başlayan ve 19.00'da sona erecek oy verme işleminin ardından sonuçlar açıklandı. Resmi sonuçlara göre, kullanılan oyların neredeyse yüzde 90'ı pille çalışan cihazların yasaklanmasını destekledi.

YARALANMA VE ÖLÜMLER ETKİLİ OLDU

Referandum, Fransa'nın başkentinde scooter'larda artan sayıda insanın yaralanmasının ve ölmesinin ardından geldi. Resmi rakamlara göre, şehrin seçmen kütüğündeki 1.3 milyon kişiden 103 bininden biraz fazlası seçimlere katıldı. Bunlardan 91 bin 300'den fazlası scooter'lara karşı oy kullandı.