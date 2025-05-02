Phoebe Gates'in dikkatsizliği olay oldu: Babası Bill Gates'in hastalığını ağzından kaçırdı - Son Dakika
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Dünya

Phoebe Gates'in dikkatsizliği olay oldu: Babası Bill Gates'in hastalığını ağzından kaçırdı

Phoebe Gates\'in dikkatsizliği olay oldu: Babası Bill Gates\'in hastalığını ağzından kaçırdı

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, bu kez ne servetiyle ne de teknoloji yatırımlarıyla gündeme geldi. 69 yaşındaki milyarder, bu defa 22 yaşındaki kızı Phoebe Gates'in ağzından çıkan sözlerle sosyal medyanın merkezine oturdu. Erkek arkadaşını ailesiyle tanıştırma anısını anlatan Phoebe, babasının ''Asperger sendromu'' olduğunu ağzından kaçırdı.

02.05.2025 12:08
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Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Bill Gates, bu kez teknoloji ya da servetiyle değil, kızı Phoebe Gates'in açıklamalarıyla gündeme geldi. 22 yaşındaki Phoebe Gates, katıldığı bir programda babasıyla ilgili yaptığı açıklamayla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Phoebe Gates'in dikkatsizliği olay oldu: Babası Bill Gates'in hastalığını ağzından kaçırdı

AĞZINDAN KAÇIRDI

Programda erkek arkadaşını ailesiyle tanıştırma sürecinden bahseden genç sosyal medya fenomeni, bu sırada babası hakkında oldukça dikkat çekici bir bilgi verdi. Phoebe Gates, "Erkek arkadaşımı eve getirmek onun için korkunçtu. Benim için ise çok komikti. Çünkü babam sosyal açıdan oldukça beceriksiz. Daha önce de söylediği gibi, Asperger hastası. Bu yüzden benim için çok komikti," ifadelerini kullandı.

ÜLKEDE TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Phoebe'nin sözleri üzerine, Bill Gates'in daha önce kamuoyuna böyle bir tıbbi durumdan bahsetmemiş olması, açıklamanın bir ifşa niteliği taşıyıp taşımadığı yönünde tartışmaları beraberinde getirdi. Asperger sendromu, otizm spektrum bozukluğu içerisinde yer alan ve özellikle sosyal etkileşimlerde zorluklarla kendini gösteren nörolojik bir durum olarak biliniyor.

DAHA ÖNCE HİÇ BAHSETMEMİŞTİ

69 yaşındaki Gates, yıllar içinde sayısız röportaj vermiş olsa da bugüne dek bu türden bir sağlık durumuna dair doğrudan bir açıklama yapmamıştı. Kızı Phoebe'nin sözleri, özellikle sosyal medyada "istenmeden yapılmış bir açıklama mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

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Son Dakika Dünya Phoebe Gates'in dikkatsizliği olay oldu: Babası Bill Gates'in hastalığını ağzından kaçırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 8886612:
    çip yokmuymuş çip??? taksaymış milleti boyunduruk altına almaya çalışanlar ilahi adaletle elbet bir gün karşılaşacak ve yargılanacak 14 4 Yanıtla
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