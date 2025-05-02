Phoebe Gates\'in dikkatsizliği olay oldu: Babası Bill Gates\'in hastalığını ağzından kaçırdı

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Bill Gates, bu kez teknoloji ya da servetiyle değil, kızı Phoebe Gates'in açıklamalarıyla gündeme geldi. 22 yaşındaki Phoebe Gates, katıldığı bir programda babasıyla ilgili yaptığı açıklamayla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

AĞZINDAN KAÇIRDI

Programda erkek arkadaşını ailesiyle tanıştırma sürecinden bahseden genç sosyal medya fenomeni, bu sırada babası hakkında oldukça dikkat çekici bir bilgi verdi. Phoebe Gates, "Erkek arkadaşımı eve getirmek onun için korkunçtu. Benim için ise çok komikti. Çünkü babam sosyal açıdan oldukça beceriksiz. Daha önce de söylediği gibi, Asperger hastası. Bu yüzden benim için çok komikti," ifadelerini kullandı.

ÜLKEDE TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Phoebe'nin sözleri üzerine, Bill Gates'in daha önce kamuoyuna böyle bir tıbbi durumdan bahsetmemiş olması, açıklamanın bir ifşa niteliği taşıyıp taşımadığı yönünde tartışmaları beraberinde getirdi. Asperger sendromu, otizm spektrum bozukluğu içerisinde yer alan ve özellikle sosyal etkileşimlerde zorluklarla kendini gösteren nörolojik bir durum olarak biliniyor.

DAHA ÖNCE HİÇ BAHSETMEMİŞTİ

69 yaşındaki Gates, yıllar içinde sayısız röportaj vermiş olsa da bugüne dek bu türden bir sağlık durumuna dair doğrudan bir açıklama yapmamıştı. Kızı Phoebe'nin sözleri, özellikle sosyal medyada "istenmeden yapılmış bir açıklama mı?" sorusunu gündeme taşıdı.