Piyangodan büyük ikramiye kazanan yaşlı adam köyüne uyuşturucu laboratuvarı kurdu - Son Dakika
Dünya

Piyangodan büyük ikramiye kazanan yaşlı adam köyüne uyuşturucu laboratuvarı kurdu

28.01.2026 17:52
İngiltere'de yıllar önce piyangodan kazandığı büyük ikramiye ile gündeme gelen John Eric Spiby, bu kez çok bambaşka bir konu ile adını duyurdu.

2010 yılında 2,4 milyon sterlinlik piyango ödülünün sahibi olan 80 yaşındaki adamın, aradan geçen sürede ismini geniş çaplı bir suç soruşturmasının merkezine yazdırdığı ortaya çıktı.

John Eric Spiby

UYUŞTURUCU LABORATUVARI KURDU, 288 MİLYON DOLARLIK SAHTE İLAÇ ÜRETTİ

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Spiby, piyango kazancının ardından Manchester kenti yakınlarında bulunan kırsal bölgedeki bir evi uyuşturucu laboratuvarına dönüştürdü. Burada çete üyeleriyle birlikte faaliyet gösteren Spiby'nin, zamanla sahte ilaç üretimine yöneldiği ve büyük ölçekli bir organizasyon oluşturduğu belirlendi. Yetkililer, bu tesislerde üretilen sahte ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 288 milyon dolar olduğunu açıkladı.

OĞLUNUN DA BAŞINI YAKTI

Uzun süredir güvenlik birimlerinin takibi altında olan Spiby ve beraberindeki isimlere yönelik düzenlenen baskında, yüksek miktarda sahte ilaç, çeşitli silahlar ve nakit para ele geçirildi. İncelemeler sırasında yaşlı adamın, oğlu ve iki kişiyle birlikte aynı bölgede ikinci bir yasa dışı üretim tesisi daha kurduğu da tespit edildi.

MAHKEMEDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Daily Mail'de yer alan habere göre, yaşlı adam, mahkeme sürecinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Yasa dışı faaliyetlerden haberdar olmadığını savunan sanık, üretim yapılan alanların içeriğine dair bilgisinin bulunmadığını ileri sürdü. Ancak savcılık, dosyadaki delillerin sanığın organizasyondaki konumunu açık biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.

16,5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, John Eric Spiby'yi 16,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar açıklanırken hâkim, sanığın geçmişine atıfta bulunarak, "Piyangoyu kazanmanıza rağmen suç hayatını bırakmadınız ve emeklilik yaşınızda suç işlemeye devam ettiniz" ifadelerini kullandı. Dava kapsamında Spiby'nin oğlu John Colin Spiby ile Lee Drury'ye 18'er yıl hapis cezası verilirken, diğer çete üyesi Callum Dorrian ise 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Spiby'nin oğlu John Colin Spiby

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
