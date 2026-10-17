Plan International elçileri COP31 için hükümetlere finansman çağrısı yaptı - Son Dakika
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Plan International elçileri COP31 için hükümetlere finansman çağrısı yaptı

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Plan International elçileri COP31 için hükümetlere finansman çağrısı yaptı
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Plan International'ın GYA programındaki gençler, Antalya'da COP31 öncesi deklarasyonda hükümetlere gençlere söz hakkı ve iklim projelerine finansman çağrısı yaptı. Metinde dünya genelinde yaklaşık 1,1 milyar çocuğun aynı anda en az üç iklim tehlikesine maruz kaldığı belirtildi.

(ANKARA) - Çocuk hakları ve insani yardım alanında 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşu Plan International'ın Küresel Gençlik Elçileri programındaki gençler, Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde yayımladıkları deklarasyonda hükümetlere iklim politikalarının oluşturulmasında gençlere doğrudan söz hakkı verilmesi ve gençlerin yürüttüğü iklim projelerine finansman sağlanması çağrısında bulundu.

Uluslararası çocuk hakları ve insani yardım kuruluşu Plan International tarafından yürütülen Küresel Gençlik Elçileri (Global Youth Ambassadors, GYA) programının üyeleri, kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde "GYA Gençlik Deklarasyonu'26" başlıklı deklarasyon yayımladı.

16-24 yaşlarındaki temsilciler tarafından hazırlanan metinde, iklim krizinin çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine işaret edilerek, gençlerin yalnızca iklim değişikliğinden etkilenen gruplar olarak değil, karar vericiler ve çözüm ortakları olarak görülmesi istendi. Deklarasyonu hazırlayan gençler arasında Gana, Endonezya, Bangladeş, Ekvador, Filipinler, Uganda, Tanzanya, Burkina Faso, Ürdün, Namibya, Nepal ve Kolombiya'dan temsilciler bulunuyor.

Deklarasyonda, dünya genelinde yaklaşık 1,1 milyar çocuğun aynı anda en az üç iklim tehlikesine maruz kaldığı, iklim krizinin özellikle Küresel Güney'deki kız çocukları ve genç kadınların eğitim, sağlık, güvenlik ve ekonomik fırsatlarını orantısız biçimde etkilediği belirtildi.

COP31'DE GENÇLERİN TEMEL TALEPLERİ

GYA temsilcileri COP31'de toplumsal cinsiyete duyarlı iklim uyum politikalarının yeterli kaynakla desteklenmesi ve yeşil dönüşümün kız çocukları ile genç kadınları geride bırakmayacak şekilde yürütülmesi alanlarında somut adım atılmasını istedi.

İklim uyumu kapsamında okulların, sağlık tesislerinin, su ve sanitasyon sistemlerinin iklim afetlerine karşı dayanıklı hale getirilmesi çağrısında bulunulan deklarasyonda, erken uyarı sistemlerinin yerel dillerde ve engelliler dahil tüm kesimlerin erişebileceği şekilde geliştirilmesi istendi.

Gençlerin risklerin belirlenmesinden uygulama ve denetime kadar iklim uyum sürecinin bütün aşamalarına dahil edilmesi ve gençlerin yürüttüğü projelerin iklim finansmanına erişebilmesi de talepler arasında yer aldı.

İKLİM EĞİTİMİ İÇİN FİNANSMAN ÇAĞRISI

Deklarasyonda iklim eğitiminin yalnızca farkındalık yaratmakla sınırlı kalmaması gerektiği belirtilerek, okullar, üniversiteler ve yerel topluluklarda iklim ve afet eğitimlerinin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı. Gençlere yeşil beceriler kazandırılması, karar vericilerle doğrudan iletişim kurabilecekleri mekanizmalar oluşturulması ve gençler ile kız çocuklarının yürüttüğü iklim girişimlerine özel finansman ve teknik destek sağlanması istendi.

"MASADA YALNIZCA BİR SANDALYEMİZ OLMAMALI"

Gençler, iklim müzakerelerine katılımın sembolik düzeyde kalmaması gerektiğini de vurguladı. Deklarasyonda gençlerin ihtiyaçların belirlenmesi, politikaların hazırlanması, uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi dahil iklim politikalarının bütün aşamalarına katılması gerektiği belirtildi.

Deklarasyonda, "Gençlerin masada yalnızca bir sandalyesi olmamalı. O masada ne olacağını şekillendirmede anlamlı bir rolümüz olmalı" denildi.

Kaynak: ANKA
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