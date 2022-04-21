Podolyak: Mariupol'a yönelik koşulsuz müzakereye hazırız - Son Dakika
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Podolyak: Mariupol'a yönelik koşulsuz müzakereye hazırız

21.04.2022 12:20
Podolyak: Mariupol'a yönelik koşulsuz müzakereye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak Mariupol'daki duruma yönelik koşulsuz olarak Rus tarafıyla müzakereye hazır olduklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak Mariupol'daki duruma yönelik koşulsuz olarak Rus tarafıyla müzakereye hazır olduklarını belirtti.

Podolyak gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evet, Herhangi bir koşul olmadan, Mariupol'da 'özel bir müzakere turu' düzenlemeye hazırız. Bire bir ya da 2'ye 2 formatında. Adamlarımızı, Azak'ı, orduyu, sivilleri, çocukları, hayatta olanları, yaralıları, herkesi kurtarmak için" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bugün sabah saatlerinde Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Azovstal demir çelik fabrikası haricinde Mariupol kentinin kontrolünün tamamen sağlandığını ve Rus ordusunun fabrikaya yönelik saldırıya hazır olduğunu Putin'e bildirdiği ifade edildi. Putin'in ise söz konusu gelişmeler kapsamında Şoygu'yu tebrik ederek, Azovstal demir çelik fabrikasına herhangi bir saldırı düzenlenmemesini ancak tam abluka altına alınarak kuş dahi uçurtulmamasını emrettiği belirtildi.


Podolyak: Mariupol'a yönelik koşulsuz müzakereye hazırız
Podolyak: Mariupol'a yönelik koşulsuz müzakereye hazırız
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Volodimir Zelenskiy, Mariupol, Ukrayna, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Podolyak: Mariupol'a yönelik koşulsuz müzakereye hazırız - Son Dakika


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