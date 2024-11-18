Pompei Antik Kentine Ziyaretçi Sınırı Getirildi

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İTALYA'da Pompei antik kentine günlük ziyaretçi sınırı getirildi.

Yaklaşık 2 bin yıl önce Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan antik kent Pompeii'de, ziyaretçi yoğunluğundaki artış sebebiyle kısıtlama kararı alındı. Günlük ziyaretçi sayısının 20 bin ile sınırlandırılacağı açıklandı.

İtalyan yetkililer, kalabalığın tarihi alan üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı harekete geçtiklerini belirtti. Aşırı kalabalığın ziyaretçilerin güvenliği açısından da büyük risk taşıdığı aktarıldı.