Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti

Geniş Video İzle

Galler Prensesi Kate Middleton ve eşi Prens William, kemoterapi tedavisini tamamlamasının ardından ilk resmi görevlerini gerçekleştirdi. Çift, Southport'ta meydana gelen bir bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üç küçük kızın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Ayrıca, saldırı sırasında çocukları korurken yaralanan bir dans öğretmeniyle de görüştüler. Kraliyet çifti, ziyaretin ardından yaptıkları duygusal açıklamada, Southport topluluğuyla birlikte olmaya devam edeceklerini belirtti.

11.10.2024 09:20  Güncelleme: 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galler Prensesi Kate Middleton, kemoterapi tedavisini tamamladıktan sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti. Çift, Temmuz ayında Southport'ta meydana gelen trajik bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üç küçük kızın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

42 yaşındaki Kate ve Prens William, 6 yaşındaki Bebe King, 7 yaşındaki Elsie Dot Stancombe ve 9 yaşındaki Alice Dasilva Aguiar'ın aileleriyle özel görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, saldırı sırasında çocukları korurken yaralanan dans öğretmeni Leanne Lucas ile de bir araya geldiler.

Ziyaret, özellikle ailelerin mahremiyetine saygı göstermek amacıyla düşük profilli tutuldu. Kraliyet çifti, olay günü müdahale eden acil durum ekipleriyle de görüştü. Kate, bu ekipleri "gerçek kahramanlar" olarak nitelendirirken, William onları "gerçek profesyoneller" olarak tanımladı.

Çift, ziyaretin ardından yaptıkları duygusal açıklamada, "Southport'taki herkesle birlikte olmaya devam edeceklerini" belirtti ve "Bugünkü toplum buluşması, hayal edilemez bir trajedinin ardından birbirimizi desteklemenin önemini hatırlatan güçlü bir deneyim oldu," dedi.

Bu ziyaret, Kate'in geçen ay kanser tedavisini tamamladığını açıklamasından sonraki ilk halka açık etkinliği olması bakımından önem taşıyor. Prenses, yerel topluma desteğini, empati ve şefkatini göstermek istediğini vurguladı.

Kraliyet çifti, acil durum ekiplerine kendilerine iyi bakmalarını ve işe dönmek için acele etmemelerini tavsiye etti. William, önlerinde "zorlu birkaç ay" olduğunu, ancak bunu birlikte atlatacaklarını söyledi.

Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti
Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti
Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti
Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti
Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William\'a eşlik etti

Kraliyet Sarayı, Kate Middelton, Kate Middleton, Prens William, Galler, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:52 Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın
08:32 Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzinde yaşandı Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzinde yaşandı
07:55 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak İşte tahminler ve zamlı rakamlar 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
23:47 Alev topuna dönen Togg’un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı
22:14 “Bu son sigaram“ diyerek kendini balkondan boşluğa bıraktı "Bu son sigaram" diyerek kendini balkondan boşluğa bıraktı
14:28 MSB’de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare
14:24 Kadın ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan Sean ’Diddy’ Combs, hakim karşısına çıkıyor Kadın ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan Sean 'Diddy' Combs, hakim karşısına çıkıyor
14:01 Olay yaratacak iddia Canlı yayında domuz etinin en çok kullanıldığı ilin adını verdi Olay yaratacak iddia! Canlı yayında domuz etinin en çok kullanıldığı ilin adını verdi
13:32 Köfteci Yusuf’tan “domuz eti“ açıklaması Bakanlığı suçladılar Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması! Bakanlığı suçladılar
13:30 Ebru Yaşar, 7 bölgede verdiği konserlerle milyonlarla buluştu Ebru Yaşar, 7 bölgede verdiği konserlerle milyonlarla buluştu
13:23 Rafael Nadal, profesyonel tenis kariyerini sonlandırdı Rafael Nadal, profesyonel tenis kariyerini sonlandırdı
13:21 Milton kasırgasının vurduğu Florida’da timsahlar evlere girdi Milton kasırgasının vurduğu Florida'da timsahlar evlere girdi
13:19 600 binden fazla araç geri çağrılıyor 600 binden fazla araç geri çağrılıyor
13:19 AB bütçesinde usulsüzlük 27 ülke bu haberle çalkalanıyor AB bütçesinde usulsüzlük! 27 ülke bu haberle çalkalanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 09:41:57. #1.11#
SON DAKİKA: Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.