Putin'den, Trump'ın göz diktiği Grönland'a ilişkin olay sözler - Son Dakika
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Putin'den, Trump'ın göz diktiği Grönland'a ilişkin olay sözler

Putin\'den, Trump\'ın göz diktiği Grönland\'a ilişkin olay sözler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Grönland'a yönelik adımlarının tarihsel köklere sahip olduğunu belirterek, "Bunun, yeni ABD yönetiminin abartılı bir konuşması olduğuna inanmak çok yanlış. ABD'nin Grönland için ciddi planları var" dedi.

27.03.2025 20:22
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Murmansk kentinde düzenlenen Uluslararası Arktik Forumu'nda konuştu.

BATILI ÜLKELERE AÇIK DAVETİYE

Kuzey Deniz Yolu üzerinden nakliye hacminin son 10 yılda yaklaşık 9 kat arttığına işaret eden Putin, söz konusu güzergah üzerinden 2030 itibarıyla yılda 70 ila 100 milyon ton sevkiyat gerçekleşmesinin planlandığını söyledi. Putin, Arktik bölgesinde dost ülkelerle ortak projeler geliştirmek istediklerini, Batılı ülkelere de kapılarının açık olduğunu dile getirdi.

"RUSYA, ARKTİK BÖLGESİNDEKİ EGEMENLİĞİNİ SAVUNMAYA HAZIR"

Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik çatışmacı tutumu nedeniyle Arktik'teki işbirliği olanaklarının zarar gördüğünü belirten Putin, "Rusya, Arktik bölgesinde kimseyi tehdit etmiyor ancak buradaki egemenliğini savunmaya da hazırdır." dedi.

"ABD'NİN GRÖNLAND İÇİN CİDDİ PLANLARI VAR"

ABD'nin Grönland konusunda son dönemde attığı adımları değerlendiren Putin, "Bu planlar, uzun süredir devam eden tarihsel köklere sahiptir. ABD'nin Arktik bölgesinde jeostratejik, askeri, siyasi ve ekonomik çıkarlarını sistematik olarak öncelemeye devam edeceği açıktır." diye konuştu. Putin, gelişmelerin ABD ile Grönland arasında olduğuna ve Rusya'yı ilgilendirmediğine de işaret ederek, "Bunun, yeni ABD yönetiminin abartılı bir konuşması olduğuna inanmak çok yanlış. ABD'nin Grönland için ciddi planları var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Putin'den, Trump'ın göz diktiği Grönland'a ilişkin olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emir Arslan:
    putin ve trump ikiside birbirinden zalim..aradaki tek fark trump açıl yapıyor putin gizli 20 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Abi bunlar anlaşmış. Gazze Grönland benim Ukrayna'da ilhak ettiğin senin! 17 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bizene yiyin birbirinizi 10 2 Yanıtla
  • T. Süleyman Dip:
    zalimi zalime kırdır Ya Rab 0 0 Yanıtla
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