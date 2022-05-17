Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır - Son Dakika
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Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır

17.05.2022 16:31
Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus enerji kaynaklarından vazgeçme kararı alan Avrupa ülkelerinin aldıkları bu kararı "ekonomik intihar" olarak tanımlayarak, "Belli ki Rus enerji kaynakları ile beraber ekonomik faaliyeti artırma fırsatı da Avrupa'yı terk ederek dünyanın başka bölgelerine kayacak. Tabii ki bu Avrupa ülkelerinin iç meselesidir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus enerji kaynaklarından vazgeçen Avrupa ülkelerinin bu alandaki politikalarını eleştirdi.

"BÖYLESİNE BİR EKONOMİK ADIM ATMAK İNTİHARDIR"

Rusya Devlet Başkanı Putin, petrol piyasasıyla ilgili bir toplantı sırasındaki konuşmasında, "Belli ki (Avrupa'nın gözden çıkardığı) Rus enerji kaynakları ile beraber ekonomik faaliyeti artırma fırsatı da Avrupa'yı terk ederek dünyanın başka bölgelerine kayacak. İnanç için böylesine bir ekonomik adım atmak intihardır. Tabii ki bu Avrupa ülkelerinin iç meselesidir" dedi.

"PRAGMATİK DAVRANIP KENDİ EKONOMİK ÇIKARLARIMIZA GÖRE DAVRANMALIYIZ"

Putin, "Bizse pragmatik davranmalı ve her şeyden önce kendi ekonomik çıkarlarımıza göre davranmalıyız" diye ekledi.

Avrupa ülkelerinin tamamen siyasi motifli gerekçelerle, hırslarıyla ve Amerikan hükümdarının baskısıyla petrol ve gaz sektöründe sürekli yeni yaptırımlar uygulamaya koyduğuna dikkat çeken Putin, bunun enflasyona yol açtığını ve Batılıların hatalarını kabul etmek yerine başka yerde suçlu aramaya kalkıştığını söyledi.

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