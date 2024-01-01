Putin, Belgorod saldırısını terör eylemi olarak nitelendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bulunan Vishnevsky Merkez Askeri Hastanesi'nin 2'nci kliniğini ziyaret etti. Putin burada yaptığı açıklamada, Belgorod'a düzenlenen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi.

Moskova'da bulunan Vishnevsky Merkez Askeri Hastanesi'nin 2'nci kliniğini ziyaret eden Putin, "Belgorod'da az önce yaşananlar elbette bir terör eylemidir. Neden mi? Çoklu fırlatma roket sisteminden ateş ettiler, MLRS. Bu silahlarla şehrin tam merkezinde, insanların yeni yıl öncesi yürüyüş yaptığı yerde saldırdılar. Sivil halka yönelik hedefli bir saldırı. Elbette bu bir terör saldırısıdır; başka bir şekilde adlandırılamaz" dedi.