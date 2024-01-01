 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Putin, Belgorod saldırısını terör eylemi olarak nitelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Putin, Belgorod saldırısını terör eylemi olarak nitelendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bulunan Vishnevsky Merkez Askeri Hastanesi'nin 2'nci kliniğini ziyaret ederek, Belgorod'da gerçekleşen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi. Putin, saldırının çoklu fırlatma roket sisteminden yapıldığını ve sivil halka yönelik hedefli bir saldırı olduğunu belirtti.

Putin, Belgorod saldırısını terör eylemi olarak nitelendirdi
01.01.2024 - 16:21,
Abone Ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bulunan Vishnevsky Merkez Askeri Hastanesi'nin 2'nci kliniğini ziyaret etti. Putin burada yaptığı açıklamada, Belgorod'a düzenlenen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi.

Moskova'da bulunan Vishnevsky Merkez Askeri Hastanesi'nin 2'nci kliniğini ziyaret eden Putin, "Belgorod'da az önce yaşananlar elbette bir terör eylemidir. Neden mi? Çoklu fırlatma roket sisteminden ateş ettiler, MLRS. Bu silahlarla şehrin tam merkezinde, insanların yeni yıl öncesi yürüyüş yaptığı yerde saldırdılar. Sivil halka yönelik hedefli bir saldırı. Elbette bu bir terör saldırısıdır; başka bir şekilde adlandırılamaz" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Terör, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, Belgorod saldırısını terör eylemi olarak nitelendirdi - Son Dakika


15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:53
Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:51
Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde

Son Dakika
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:53 İsrail askeri, ailesi öldürülen kız bebeği İsrail'e kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 16:35:05. #1.13#
SON DAKİKA: Putin, Belgorod saldırısını terör eylemi olarak nitelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement