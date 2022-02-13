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Putin'in telefon trafiği - Son Dakika

Putin'in telefon trafiği

13.02.2022 12:03
Putin'in telefon trafiği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve ABD Başkanı Joe Biden ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Macron ile yapılan telefon görüşmesine dair yapılan açıklamada, görüşmenin Fransa'nın girişimi üzerine yapıldığı belirtilerek,  "Cumhurbaşkanı Macron'un son Moskova ziyareti sırasındaki görüşmeleri takiben, iki lider Rusya Federasyonu için uzun vadeli yasal güvenlik garantilerinin sağlanması ve Ukrayna içi ihtilafın çözümünde açmazın aşılmasıyla ilgili konularda derinlemesine fikir alışverişinde bulundu" denildi. Putin'in, Rusya'nın girişimlerine ABD ve NATO'dan anlamlı bir yanıt gelmediğine bir kez daha dikkat çektiği ifade edilen açıklamada, liderlerin, söz konusu konuların Rus-Fransız üst düzey diyaloğunun gündeminde tutulması konusunda anlaştığı belirtildi.

Öte yandan Elysee Sarayı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada, iki liderin Minsk Anlaşmalarının uygulanması konusunda ilerlemenin yollarını görüştüğü ve Avrupa'da güvenlik ve istikrar koşulları konusundaki görüşmelerine devam ettiği belirtildi. Her iki liderin de bu iki konu üzerine diyaloğu sürdürme arzusunu dile getirdiği ifade edilen açıklamada, Macron'un, Avrupalı ortaklarının ve müttefiklerinin endişelerini Putin'e ilettiği belirtildi.

İKİLİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Putin'in Lukaşenko ile olan telefon görüşmesine dair yapılan açıklamada ise iki liderin ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi ile ilgili konuların yanı sıra Rusya'nın güvenliğinin uzun vadeli uluslararası yasal garantilerine ilişkin önerilerine ABD ve NATO'nun verdiği yanıtla ilgili durumu görüştüğü belirtildi.

BIDEN-PUTIN GÖRÜŞMESİ 1 SAAT SÜRDÜ

Ayrıca Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov, Putin-Biden görüşmesine dair açıklamada bulunarak görüşmenin 1 saatten biraz daha uzun sürdüğünü belirtti. Ushakov 'histerinin zirveye' ulaştığını belirterek, Biden'ın beklendiği gibi Ukrayna etrafındaki gergin durumun kapsamında olası sert yaptırımlardan bahsettiğini ve görüşmede bu konu üzerinde durulmadığını açıkladı. Putin'in ise Rus tarafının yaklaşımlarını ayrıntılı olarak özetlediği ve Rusya'nın ulusal güvenliğine dair sorunları çözme zamanının geldiğini açıkladığı belirtildi.

Beyaz Saray'dan Putin-Biden görüşmesine dair yapılan açıklamada ise Biden ve Putin'in, Rusya'nın Ukrayna sınırlarında artan askeri yığılması hakkında konuştuğu belirtildi. Açıklamada, Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD'nin kararlı bir şekilde yanıt vereceğini ve bunun Rusya için ciddi maliyetleri olacağı konusunda net konuştuğu ifade edildi. Ayrıca, Biden'ın, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla tam koordinasyon içinde diplomasiye hazır olmasına rağmen, diğer senaryolara da aynı şekilde hazır olduğunu söylediği ifade edildi.


Putin'in telefon trafiği
Putin'in telefon trafiği
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Putin'in telefon trafiği - Son Dakika Dünya


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