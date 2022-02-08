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Putin-Macron görüşmesi, dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika

Putin-Macron görüşmesi, dünya basınında geniş yer buldu

08.02.2022 10:45
Putin-Macron görüşmesi, dünya basınında geniş yer buldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron arasında Moskova'da yapılan görüşme dünya basınında geniş yer buldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron arasında Moskova'da yapılan görüşme dünya basınında geniş yer buldu. ABD, İngiltere, Rusya ve Fransa basını, görüşmeyi farklı perspektiflerden gördü.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Devlet Başkanı Macron arasında dün gerçekleşen görüşme, yaklaşık 5 saat sürdü. Birçok gündem maddesinin ele alındığı görüşmede, iki liderin Rusya- Ukrayna krizine yönelik atacağı adımlar ve sergileyecekleri tutum en çok merak edilen konu haline geldi. Görüşme dünya basınında geniş yer buldu. Fransız gazetesi Le Figaro, "Emmanuel Macron, Vladimir Putin'e karşı cephede" başlığıyla görüşmeyi duyururken, Le Monde gazetesi, "Macron, dengeli bir pozisyon arayışında" başlığını kullandı. Le Monde haberinde, "Moskova ile Batı arasındaki derin krizin ardındaki 'farklılıklar' ve 'yanlış anlamalar' üzerinde durmak yerine 'yeni bir süreç' başlatma girişimi" ifadelerine yer verdi.

"SÜRECİ BELİRLEYİCEK GÜNLER GELİYOR"Rusya'nın devlet haber ajansı TASS, görüşmenin 5 saat sürdüğüne vurgu yaparak, "Putin ve Macron Kremlin'de beş saat görüştü" başlığıyla haberi duyururken; Ria Novosti, "Süreci belirleyecek günler geliyor. Paris, Avrupa'nın güç merkezi rolünü üstleniyor ve Ukrayna'daki krize 'tarihi bir çözüm' vaat ediyor" ifadelerine yer verdi."GÖRÜŞME ATILIM SAĞLAMADA BAŞARISIZ OLDU"İngiliz medyasından The Guardian, "Macron ve Putin arasındaki müzakereler Ukrayna'da atılım sağlamada başarısız oldu" başlığıyla haberi duyururken; BBC, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından önümüzdeki günlerin Ukrayna'daki gerilimi azaltmak için çok önemli olacağını söyledi" ifadelerine yer verdi.GÖRÜŞMENİN YAPILDIĞI MASA DÜNYA BASININDAİngiliz medyasından Daily Mail, Macron ve Putin'in görüşmeyi gerçekleştirdiği, birbirlerine çok uzak şekilde oturdukları büyük masaya dikkat çekti. Haberde, "Putin, Macron'u Kremlin'de ağırladı, ancak büyük bir masayla onu kendisinden uzak tuttu" ifadelerine yer verilirken, ABD medyasından New York Post, iki liderin uzaklığına vurgu yaparak, "O tarafta hava nasıl?" ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin New York Times, "Putin, Batı'yı ve Ukrayna'yı uyardı ama niyetini gizli tutuyor" başlığıyla yayınladığı haberde, "Putin, Rusya'nın Doğu Avrupa'daki güvenlik talepleri konusunda müzakereye devam etmeye hazır olduğunu söyledi ve Rusya ile Batı arasında geniş çaplı bir savaş olasılığı konusunda sert bir uyarıda bulundu" denildi. Son olarak CNN International'da yer alan haberde ise "Macron, Avrupa'nın potansiyel çatışmayı önlemeye yönelik diplomatik çabalarında merkezi bir figür olarak ortaya çıktı" ifadeleri kullanıldı.


Putin-Macron görüşmesi, dünya basınında geniş yer buldu
Putin-Macron görüşmesi, dünya basınında geniş yer buldu
Putin-Macron görüşmesi, dünya basınında geniş yer buldu
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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Putin-Macron görüşmesi, dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika Dünya


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