Putin-Trump Görüşmesi Şubat Ayında Gerçekleşebilir

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KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Trump görüşmesinin şubat ayı sonuna kadar gerçekleşebileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Trump görüşmesinin hazırlıklarının zaman alacağını belirterek, görüşmenin şubat ayı sonuna kadar gerçekleşebileceğini bildirdi. Peskov, "Putin, ABD ile müzakerecisini ancak Washington kendi müzakerecisini belirledikten sonra seçecek. Medinsky'nin Ukrayna görüşmelerine katılımı cumhurbaşkanının kararına bağlı. Ayrıca ABD ile görüşmeler Ukrayna sorununa çözüm bulunması yolunda önemli bir adım. ABD ile ilişkilerin düzeltilmesi yolunda ilk adım atılmış olsa da, sonuç çıkarmak için henüz çok erken ancak yaklaşım olumlu. Dün Rusya ile ABD arasındaki görüşmelerde ağırlıklı olarak ikili ilişkiler ele alındı" ifadelerini kullandı.