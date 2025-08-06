Putin ve ABD Temsilcisi Görüştü

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya ateşkes için tanıdığı süre yaklaşırken, ABD temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çarşamba günü "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, üç saat süren görüşmede develt başkanının " Ukrayna meselesi" üzerine bazı "sinyaller" ilettiğini ve ABD tarafının da karşılık olarak benzer sinyaller verdiğini söyledi. Uşakov, görüşmenin detaylarının Witkoff'un Trump'a bilgi vermesinden sonra paylaşılacağını belirtti.

6 Ağustos Çarşamba günü aynı saatlerde ise ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımları nedeniyle bu ülkeye yönelik gümrük vergilerini yüzde 25 artırdı.

Bu artışla birlikte Hindistan'dan ABD'ye yapılan ithalata uygulanan toplam gümrük vergisi oranı yüzde 50'ye yükselmiş oldu.

Trump, Rusya'nın bu "korkunç savaşı" sona erdirmek için adım atmaması halinde ağır yaptırımlarla ya da Rusya ile ticaret yapan ülkelere ikincil yaptırımlar uygulanabileceğini açıklamış ve Hindistan'a yönelik tarifeleri artırma tehdidinde bulunmuştu.

Witkoff-Putin görüşmesinin ardından ABD'den de Ukrayna'dan da henüz bir açıklama gelmedi.

Görüşmeden önce konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ancak parasız kalmaya başladığında barış yoluna gireceğini söylemişti.

ABD'nin daha sert yaptırımlar uygulama tehdidini ve Rus petrolünü satın alan ülkelere yönelik tarifeleri memnuniyetle karşıladığını da ifade etmişti.

Rus basını tarafından paylaşılan görüntülerde, daha önce birkaç kez görüşen Putin ve Witkoff'un altın yaldızlı bir salonda el sıkışıp gülümsedikleri görülüyor.

Her ne kadar Trump yaptırım tehdidinde bulunsa da, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını sürdürmesi nedeniyle Cuma gününe kadar bir uzlaşmaya varılması beklentisi düşük.

Göreve başlamadan önce Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bir günde bitirebileceğini iddia etmişti. Ancak bu hedef gerçekleşmedi ve Trump son dönemde ilerleme olmamasından dolayı da şikayetçi. Rusya'ya yönelik söylemleri de giderek sertleşti.

Trump geçen ay yaptığı bir açıklamada, "Savaşı defalarca çözdüğümüzü düşündük, ama sonra Başkan Putin çıkıp Kiev gibi bir şehre roketler yağdırıyor ve bir huzurevinde birçok insanı öldürüyor" demişti.

İstanbul'da Ukrayna ve Rusya arasında yapılan üç görüşme turu da savaşın sona ermesini sağlayamadı. Rusya'nın 3,5 yıl önce başlattığı geniş kapsamlı işgal hâlâ sürüyor.

Moskova'nın barış için öne sürdüğü askeri ve siyasi koşullar hem Kiev hem de Batılı müttefikleri tarafından kabul edilemez bulunuyor. Kremlin, Zelenskiy ile Putin arasında bir görüşme yapılması yönündeki Ukrayna taleplerini de defalarca reddetti.

Bu arada, ABD yönetimi 5 Ağustos Salı günü Trump ile Zelenskiy arasında yapılan bir telefon görüşmesinin ardından Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ek silah satışını onayladı. İki lider ayrıca savunma işbirliği ve insansız hava aracı üretimini de görüştü.

Ukrayna son dönemde Rusya'nın rafinerileri ve enerji altyapısını hedef alan insansız hava aracı saldırıları düzenliyor. Moskova ise Ukrayna şehirlerine yoğun hava saldırıları gerçekleştiriyor.

Geçen hafta Kiev'e düzenlenen saldırıda 32 kişi öldü. Bu saldırı, işgalin başlangıcından bu yana Kiev'e yönelik en ölümcül saldırı olarak kayda geçti.

Ukrayna makamları, çarşamba günü Zaporijya bölgesindeki bir tatil kampına düzenlenen Rus saldırısında iki kişinin öldüğünü, 12 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Zelenskiy saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu saldırının hiçbir askeri mantığı yok. Sadece insanları korkutmak için yapılmış bir vahşet" ifadelerini kullandı.