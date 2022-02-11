Üye Girişi
Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı! - Son Dakika

Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!

11.02.2022 11:43

Sık sık tansiyonun yükseldiği, gerilimin arttığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden gelen görüntüler gündem oldu. Bölgede bu kez de rahiplere ağır silah eğitimi verildi. Eğitimden başarıyla geçen rahipler ise ödüllendirildi. Söz konusu görüntülere tepki yağarken bir açıklama yayınlayan kilise; her zaman iyi ilişkiler kurdukları ordudan aldıkları davet üzerine atış poligonuna gittiklerini, söz konusu faaliyetin de askeri değil eğlence amaçlı düzenlendiğini iddia etti.

Salı günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin güneydoğusundaki Protaras bölgesinde çekilen görüntüler, gündem oldu. Doğu Akdeniz'de izlediği politikayla bölgedeki gerginliğin tırmanmasına neden olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), bu kez de rahiplere ağır silahlarla bir eğitim verdi.

Güney Kıbrıs'ta askerler rahiplere silah eğitimi verdi

RAHİPLERE AĞIR SİLAHLI EĞİTİM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) karşı saldırgan bir tavırla yaklaşan GKRY, din adamlarını da silah eğitimi vererek gerilimin içine soktu. GKRY tarafından yayınlanan görüntülerde, rahiplerin ellerine aldıkları ağır silahlarla olası bir savaş veya saldırıya karşı eğitime girdiği görüldü. Atış eğitiminde başarılı görülen rahipler ise ödül takdim edildi.

Güney Kıbrıs'ta askerler rahiplere silah eğitimi verdi

EĞLENMEK İÇİN YAPILDIĞINI ÖNE SÜRDÜLER

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler Güney Kıbrıs basınının bile tepkisini çekti. Bunun üzerine kilise açıklama yaparak "Her zaman iyi ilişkiler kurdukları ordudan aldıkları davet üzerine atış poligonuna gittiklerini, söz konusu faaliyetin de askeri değil eğlence amaçlı düzenlendiğini" öne sürdü.

Güney Kıbrıs'ta askerler rahiplere silah eğitimi verdi
YORUMLAR
500

Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Kıbrıs, Silah, Rum, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı! - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
11:44 Aracının arkasındaki yaşlı kadını fark etmedi! Defalarca üzerinden geçti
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
11:12 Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini düştü
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
10:59 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısı sonrası yeni hamle
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 11:52:27. #1.12#
SON DAKİKA: Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement