Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!

Ayşenur Arslan'ın programı bir kez daha gündem oldu! Bu kez konu alt yazıdaki ifade

Salı günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin güneydoğusundaki Protaras bölgesinde çekilen görüntüler, gündem oldu. Doğu Akdeniz'de izlediği politikayla bölgedeki gerginliğin tırmanmasına neden olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), bu kez de rahiplere ağır silahlarla bir eğitim verdi.

RAHİPLERE AĞIR SİLAHLI EĞİTİM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) karşı saldırgan bir tavırla yaklaşan GKRY, din adamlarını da silah eğitimi vererek gerilimin içine soktu. GKRY tarafından yayınlanan görüntülerde, rahiplerin ellerine aldıkları ağır silahlarla olası bir savaş veya saldırıya karşı eğitime girdiği görüldü. Atış eğitiminde başarılı görülen rahipler ise ödül takdim edildi.

EĞLENMEK İÇİN YAPILDIĞINI ÖNE SÜRDÜLER

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler Güney Kıbrıs basınının bile tepkisini çekti. Bunun üzerine kilise açıklama yaparak "Her zaman iyi ilişkiler kurdukları ordudan aldıkları davet üzerine atış poligonuna gittiklerini, söz konusu faaliyetin de askeri değil eğlence amaçlı düzenlendiğini" öne sürdü.