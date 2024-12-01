Romanya\'da Genel Seçim Heyecanı

Dünya

ROMANYA'da halk, genel seçimde oylarını kullanmak için sandık başına gidiyor.

Romanya'da kayıtlı 18 milyon seçmen, oylarını yerel saatle 07.00 ile 21.00 arasında kullanabilecek. Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda bağımsız aday Calin Georgescu, yüzde 23 oy aldı ve Elena Lasconi ile 2'nci tura yükseldi. Fakat iki adayın 2'nci tura yükselmesine itirazlar geldi ve anayasa mahkemesi sonuçların yeniden sayılmasına karar verdi.