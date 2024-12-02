Romanya'da Genel Seçim Sonuçları: Sosyal Demokrat Parti İlk Sırada - Son Dakika
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Dünya

Romanya'da Genel Seçim Sonuçları: Sosyal Demokrat Parti İlk Sırada

Romanya\'da Genel Seçim Sonuçları: Sosyal Demokrat Parti İlk Sırada

Romanya'da yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (PSD), oyların yüzde 22'sini alarak birinci sırada yer aldı. Aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) ikinci, Ulusal Liberal Parti (PNL) ise üçüncü oldu. Seçimlere katılım ise son 20 yılın en yüksek oranı olan yüzde 52 olarak gerçekleşti.

02.12.2024 10:39  Güncelleme: 10:40
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ROMANYA'da resmi olmayan sonuçlara göre, iktidar koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (PSD) genel seçimi önde tamamladı.

Romanya'da kayıtlı 18 milyon seçmen, Romanya Parlamentosu'ndaki 331 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile 134 sandalyeli Senato'nun yeni dönem isimlerini belirlemek için oy kullandı. Oyların yüzde 96'dan fazlasının sayıldığı henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre, iktidarın büyük ortağı PSD yüzde 22 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor. Aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) oyların 17'sini alarak ikinci sırada bulunurken, Ulusal Liberal Parti (PNL) ise yüzde 13 oyla üçüncü sıraya yerleşti.

Romanya Merkez Seçim Bürosu, seçimlere katılımı yüzde 52 olduğunu açıklarken, bu oranın son 20 yılın en yüksek katılımı olduğu bildirildi. Kesin sonuçların yurt dışındaki oyların sayılmasıyla açıklanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Ulusal Liberal Parti, Politika, Romanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Romanya'da Genel Seçim Sonuçları: Sosyal Demokrat Parti İlk Sırada - Son Dakika

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