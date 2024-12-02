Romanya\'da Genel Seçim Sonuçları: Sosyal Demokrat Parti İlk Sırada

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ROMANYA'da resmi olmayan sonuçlara göre, iktidar koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (PSD) genel seçimi önde tamamladı.

Romanya'da kayıtlı 18 milyon seçmen, Romanya Parlamentosu'ndaki 331 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile 134 sandalyeli Senato'nun yeni dönem isimlerini belirlemek için oy kullandı. Oyların yüzde 96'dan fazlasının sayıldığı henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre, iktidarın büyük ortağı PSD yüzde 22 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor. Aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) oyların 17'sini alarak ikinci sırada bulunurken, Ulusal Liberal Parti (PNL) ise yüzde 13 oyla üçüncü sıraya yerleşti.

Romanya Merkez Seçim Bürosu, seçimlere katılımı yüzde 52 olduğunu açıklarken, bu oranın son 20 yılın en yüksek katılımı olduğu bildirildi. Kesin sonuçların yurt dışındaki oyların sayılmasıyla açıklanacağı belirtildi.