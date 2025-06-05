RTK Group'dan Türkiye'ye Destek - Son Dakika
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Dünya

RTK Group'dan Türkiye'ye Destek

05.06.2025 19:09
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RTK Group, TourCom'a yatırım yaparak Türkiye'nin turizm gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Avrupa'nın önde gelen seyahat acentesi ittifaklarından RTK Group'un Fransa'nın en büyük turizm ağlarından biri olan TourCom'a yatırım yaparak Avrupa'daki pozisyonunu daha da güçlendirdiğine dikkati çekerek, bu iş birliği ile Fransa'nın Türkiye satışlarında artış sağlanmasının hedeflendiğini, bu gelişmenin Türkiye'nin turizm gelirlerine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Avrupa'nın önde gelen seyahat acentesi ittifaklarından RTK Group, Fransa'nın en büyük turizm ağlarından biri olan TourCom'a yatırım yaptı. Fransa genelinde yaklaşık bin seyahat acentesini çatısı altında barındıran ve yıllık 2,5 milyar avronun üzerinde gelir elde eden TourCom, bu iş birliğiyle Avrupa genelinde daha geniş bir erişim ağına kavuşacak. RTK/RTG Group'un toplam acente sayısı yaklaşık 3 bin 900'e, konsolide cirosu ise yıllık 6 milyar avroya ulaşacak. Böylece grup, Avrupa'nın en büyük seyahat acentesi ittifakı unvanını sağlamlaştırmış olacak.

"Türkiye'ye yeni fırsatlar doğuyor"

Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu Genel Sekreteri ve RTK International Türkiye Temsilcisi Hüseyin Baraner, ortaklığın Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Bu iş birliği ile Fransa'nın Türkiye satışlarında artış sağlanması hedefleniyor. Fransız seyahat acenteleri ile aktif kampanyalar ve destinasyon tanıtımları başlatacağız" dedi. Baraner, bu gelişmenin Türkiye'nin turizm gelirlerine olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

"Yeni bir dönüm noktası"

Türkiye turizmine olan bağlılığı ve katkılarından dolayı 2025 Nisan ayında Türk-Alman Dostluk Ödülü'ne layık görülen RTK International Strateji ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Thomas Bösl ise, "TourCom ile kurduğumuz bu stratejik ortaklık, uluslararası ağımızın büyümesinde bir dönüm noktası. Acente ortaklarımız, tur operatörleri ve hizmet sağlayıcılarımız bu güç birliğinden büyük faydalar sağlayacak. Avrupa çapındaki güçlenen ağ yapımız tüm sektöre ivme kazandıracak" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Ekonomi, Fransa, Turizm, Dünya, Son Dakika

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