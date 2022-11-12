Rus askerin göğüs kafesine patlamamış el bombası sıkıştı! Doktorlar koruyucu kıyafet giyerek ameliyata girdi

Ukrayna savaşında atılan bir el bombası, 41 yaşındaki Rus er Nikolay Pasenko'nun göğüs kafesine sıkıştı. Doktorların ağzını açık bırakan bir olayda patlamayan el bombası, askerin akciğerlerine zarar vererek omurgaya yakın bir yere sıkıştı.

DOKTORLAR, PATLAMA RİSKİNİ GÖZE ALIP AMELİYAT ETTİ

Doktorlar, Pasenko'yu kurtarmak için ameliyat kararı aldı. Patlayıcı uzmanlarıyla düzenlenen operasyonda, koruyucu kıyafetler giyen doktorlar bombayı başarıyla çıkardı ancak ameliyat patlama riski nedeniyle büyük dikkatle gerçekleştirildi.

AMELİYAT SIRASINDA KORUYUCU KIYAFET GİYDİLER

Ukrayna ordusunun otomatik bombardıman sistemiyle düzenlediği saldırıda küçük patlayıcının yaralanan askerin vücuduna girmesi tıp dünyasında da şaşkınlık yarattı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan askerin, doktorların hayatını riske atmamak için önce ameliyatı kabul etmediği, daha sonra ikna olduğu belirtildi. Bombanın ameliyatta patlaması halinde koruyucu kıyafetlere rağmen doktorların da büyük ihtimalle hayatını kaybedeceği bildirildi.

SAĞA SOLA HAREKET ETSE PATLAYABİLİRDİ

Ameliyatı gerçekleştiren cerrahlardan askeri doktor Dimitri Kim, ekibiyle operasyon için Ukrayna'ya gittiğini söyleyerek "Çok riskli bir işlemdi. Hasta sağa ya da sola hareket etse bomba patlayabilirdi" dedi. Rus asker de hayatını kurtaran doktorlara müteşekkir olduğunu kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı da askeri doktorları tebrik etti.