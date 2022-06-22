Rus lider Putin'den Batı'ya nükleer başlıklı Sarmat füzesi tehdidi: Yenilmez - Son Dakika
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Rus lider Putin'den Batı'ya nükleer başlıklı Sarmat füzesi tehdidi: Yenilmez

22.06.2022 11:35

Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı işgale hız kesmeden devam eden Rus lider Vladimir Putin katıldığı askeri okul mezuniyet töreninde Batı'ya bir kez daha gözdağı verdi. Nükleer başlık taşıyan ve ancak 500 uçaksavar füzesiyle önlenebilen Sarmat füzelerinin yıl sonunda hizmete gireceğini açıklayan Putin, nisan ayında test ettiği füze sistemlerini "yenilmez" olarak nitelendiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen askeri okul mezuniyet törenine katıldı. Burada başkomutan sıfatıyla bir konuşma yapan Putin, Rus ordusunu modernize ederek güçlendireceklerini söyledi.

"SARMAT FÜZELERİYLE RAKİPSİZ OLACAĞIZ"

S-500 hava savunma sistemlerinin ordu birliklerine teslimatının başladığını belirten Putin, "Nükleer Sarmat füzeleri ile dünyada rakipsiz bir güce sahip olacağız" dedi.

"ETKİSİZ HALE GETİRMEK İÇİN 500 FÜZE GEREKLİ"

Ruslar 24 nükleer başlık taşıyan tek bir sarmat füzesini engellemek için 500 uçaksavar füzesi gerektiğini öne sürüyor. Sarmat füzesi nisan ayında başarıyla test edilmişti. Putin; Sarmat füze sistemlerinin de aralarında bulunduğu pek çok yeni silahı 'yenilmez' olarak nitelendiriyor.

Putin'den Batı'ya nükleer başlıklı Sarmat füzesi tehdidi: Yıl sonunda hizmete girecek
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Vladimir Putin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus lider Putin'den Batı'ya nükleer başlıklı Sarmat füzesi tehdidi: Yenilmez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus lider Putin'den Batı'ya nükleer başlıklı Sarmat füzesi tehdidi: Yenilmez - Son Dakika
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