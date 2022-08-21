Rus siyaset bilimcisi Dugin'in kızına bombalı saldırı - Son Dakika
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Rus siyaset bilimcisi Dugin'in kızına bombalı saldırı

21.08.2022 11:10
Rus siyaset bilimcisi Dugin'in kızına bombalı saldırı

Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugin'in otomobiline yerleştirilen patlayıcı infilak etti.

Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugin'in otomobiline yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Bombalı saldırı sonucu Darya Gunin hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Soruşturmaya göre, 20 Ağustos günü saat 21: 00 sularında Moskova'nın Bolshie Vyazyomy kasabası yakınlarında, otomobile yerleştirilmiş bir patlayıcı infilak etti ve ardından araba alev aldı. Aracı kullanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kadının gazeteci ve siyaset bilimci Darya Dugin olduğu belirlendi" denildi. Soruşturma komitesi, bölgede incelemelerin sürdüğü, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.Darya Dugin'in babası Aleksandr Dugin'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden olduğu ifade ediliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Aleksandr Dugin, Siyaset, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus siyaset bilimcisi Dugin'in kızına bombalı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus siyaset bilimcisi Dugin'in kızına bombalı saldırı - Son Dakika
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