Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı - Son Dakika
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Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı

04.03.2022 11:52

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalini "savaş" ifadeleriyle kullanan Rus televizyon kanalı "kasıtlı olarak yanlış bilgi" yaymakla suçlanmalarının ardından TV kanalı Rain TV ve radyo istasyonu Ekho Moskvy'ye "erişimi kısıtlaması" emredildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı hakkında "kasıtlı olarak yanlış bilgi" yaymakla suçlanmalarının ardından TV kanalı Rain TV ve radyo istasyonu Ekho Moskvy'ye "erişimi kısıtlaması" emredildi.

İŞGAL İÇİN "SAVAŞ" İFADESİNİ KULLANDILAR

TVRain, Ukrayna'yı işgale yönelik başlatılan harekat için "Savaş" nitelemesinde bulunmuştu. Başsavcılık, iki kuruluşun Ukrayna'da "özel bir operasyonun parçası olarak Rus askeri personelinin eylemleri hakkında yanlış bilgi" yaydıklarını ve "aşırılıkçı faaliyet, şiddet çağrısında bulunan bilgileri" paylaştıklarını söyledi.

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TELEVİZYON KANALI DÜN SON PROGRAMINI YAYINLADI

Kanalın kurucularından Natalia Sindeyeva, çalışanları canlı yayında stüdyodan ayrılırken "Savaşa hayır" dedi ve ardından Çaykovski'nin Kuğu Gölü balesi gösterildi.

Sovyet televizyonları Leonid Brejnev, Yuri Andropov ve Konstantin Çernenko'nun ölümlerinden sonra arka arkaya Kuğu Gölü'nü yayınlamıştı. Sovyet Televizyonu, 1991'de Mihail Gorbaçov'a yönelik başarısız darbe girişimi sırasında da Kuğu Gölü'nü göstermişti.

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