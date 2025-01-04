RUSYA'ya ait bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle Mısır'da acil iniş yaptığı bildirildi.
Rusya'ya ait bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle Mısır'a acil iniş yaptığı açıklandı. Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cuma akşamı, Rus hava yolu şirketi Ural Airlines'a ait Airbus A-321 uçağı, 236 yolcusuyla Şarm El-Şeyh'ten Rusya'nın Yekaterinburg kentine giderken Şarm El-Şeyh Havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Dünya › Rus Yolcu Uçağı Mısır'da Acil İniş Yaptı - Son Dakika
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