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Rusya 160 Bin Asker Alacak

Rusya 160 Bin Asker Alacak

Putin, orduya 18-30 yaş arası 160 bin erkeği çağırarak asker sayısını artırmayı hedefliyor.

01.04.2025 19:57
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yılki bahar celbinde yaşları 18 -30 arasında değişen 160 bin kadar erkeği orduya çağırdı. Bu, asker sayısını artırmaya hazırlanan ülkede 2011'den bu yana en büyük askeri alım olacak.

Putin birkaç ay önce Rusya'nın genel asker sayısını 2,39 milyona, aktif personel sayısını ise 1,5 milyona çıkarması gerektiğini söylemişti. Bu durum asker sayısının önümüzdeki üç yıl içinde 180 bin kişi daha artması anlamına geliyor.

Koramiral Vlatimir Tsimliyanski, orduya zorunlu askerlik kapsamında yeni alınacak personelin, Ukrayna'daki çarpışma alanlarına gönderilmeyeceğini söyledi.

Fakat daha önce zorunlu askerlikle silah altına alınanların Rusya'nın sınır bölgelerindeki çatışmalarda öldükleri ve Ukrayna Savaşı'nın ilk aylarında cepheye gönderildikleri haberleri gelmişti.

ABD'nin ateşkes çabalarına karşın Nisan ve Temmuz arasındaki mevcut celp döneminde asker sayısındaki artışa gidiliyor.

Rusya, bahar ve sonbahar olmak üzere iki celp döneminde zorunlu askerlikle gençleri silah altına alıyor. Fakat bu celpteki 160 bin kişilik askere alım, geçen yılın aynı dönemine göre 10 bin kişi daha fazla.

Geçen yılbaşından bu yana, askerlik yaşını 27'den 30'a yükselten Rusya silah altına alınabilecek genç erkek sayısını artırdı.

Rusya ayrıca, çok sayıda paralı askeri saflarına katarken, Kuzey Kore'den de binlerce asker aldı.

BBC ve Mediazone'un teyit ettiği verilere göre Rusya şu ana dek Ukrayna Savaşı'nda 100 binden fazla kayıp verdi. Gerçek sayı ise bunun iki katından fazla olabilir.

Putin, Şubat 2022'de başlayan işgalden bu yana ordunun asker sayısını üç kez artırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı Aralık 2023'teki asker sayısı artışını hem Ukrayna Savaşı'ndan hem de " Nato'nun genişlemesinden kaynaklanan artan tehditlerle" açıklamıştı.

Nato, Rusya'nın Ukrayna işgalinin doğrudan bir sonucu olarak Finlandiya ve İsveç ittifak saflarına katmıştı.

Finlandiya 1343 kilometreyle Rusya'yla en uzun sınıra sahip Nato ülkesi ve Başbakan Petteri Orpo, Rusya'ya komşu diğer ülkelerle birlikte anti-personel mayınlarını yasaklayan Ottawa Anlaşması'ndan çekilmişti.

Polonya ve Baltık ülkeleri de iki hafta önce benzer kararlar almıştı.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya 160 Bin Asker Alacak - Son Dakika

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