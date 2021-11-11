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Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar - Son Dakika

Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar

11.11.2021 12:42

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Karadeniz'deki ABD gemilerinin varlığına tepki gösterdi. Ryabkov, "Amerikan gemilerinin üslerinden binlerce mil uzakta, Karadeniz'de ne işi var? Tüm bunların seyrüsefer özgürlüğü için olduğunu söyleyen hiçbir açıklama işe yaramaz. Ateşle oynuyorlar." sözlerine yer verdi.

Karadeniz'de NATO özelinde ABD ve Rusya arasında artan gerilim giderek yükseliyor. Karşılıklı açıklamalar ülkeler arası devam ediyor. Son olarak özellikle ABD savaş gemilerinin Karadeniz'deki varlığından rahatsız olan Rusya'dan sert bir açıklama geldi.

"ATEŞLE OYNUYORLAR"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Amerikan gemilerinin üslerinden binlerce mil uzakta, Karadeniz'de ne işi var? Tüm bunların seyrüsefer özgürlüğü için olduğunu söyleyen hiçbir açıklama işe yaramaz. Ateşle oynuyorlar." dedi.

"ABD OLASI SAVAŞ ALANINI İNCELİYOR"

Rusya Savunma Bakanlığı da dün "ABD olası savaş alanını inceliyor" mesajı verirken, "Rus Silahlı Kuvvetleri, sürekli izlemede kalıyor ve durumu kontrol ediyor" vurgusunu yapmıştı.

Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar

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Son Dakika Dünya Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar - Son Dakika Dünya


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