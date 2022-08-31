Rusya, Avrupa'ya gaz gönderdiği en büyük boru hattı Kuzey Akım 1'i 3 günlüğüne kapattı - Son Dakika
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BBC

Rusya, Avrupa'ya gaz gönderdiği en büyük boru hattı Kuzey Akım 1'i 3 günlüğüne kapattı

31.08.2022 11:51
Rusya, Avrupa'ya gaz gönderdiği en büyük boru hattı Kuzey Akım 1'i 3 günlüğüne kapattı

Rusya, Avrupa'ya gaz gönderdiği en büyük boru hattı olan Kuzey Akım 1'i bakım gerekçesiyle kapattı.

Rusya, Avrupa'ya gaz gönderdiği en büyük boru hattı olan Kuzey Akım 1'i bakım gerekçesiyle kapattı. Gazprom, hattın 3 gün boyunca kapalı kalacağını açıkladı.

Rusya yaz boyunca boru hattından gönderdiği gaz miktarını azaltmıştı.

Moskova, bunun Batı'yı cezalandırmak için attıkları bir adım olduğuna yönelik iddiaları reddediyor.

St. Petersburg yakınlarından başlayan ve Baltık Denizi altından geçerek Almanya'ya ulaşan bu 1200 km'lik boru hattı günde 170 milyon metreküp gaz nakletme kapasitesine sahip.

2011'de tamamlanan hat Temmuz'da yine bakım için 10 günlüğüne kapatılmış, son dönemde ise gönderilen gaz miktarı kapasitenin yüzde 20'sine indirilmişti.

Bu hatta paralel olarak inşa edilen Kuzey Akım 2 hattı ise geçen yıl tamamlanmış fakat Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Almanya bu hattı açmamaya karar vermişti.

Avrupa liderleri, son dönemde beş katına çıkan gaz fiyatlarını daha da artırmak için Rusya'nın yeni adımlar atmasından endişeli.

Gaz fiyatlarındaki artış Avrupa ülkelerinde hayat pahalılığını da artırarak hükümetleri, halka destek olmak için milyarlarca euro ek harcama yapmak zorunda bırakıyor.

Fransa Enerji Dönüşümü Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Rusya'yı "doğalgazı bir savaş silahı olarak kullanmakla" suçladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ofisi ise suçlamaları reddetti, Batı yaptırımlarının Rus altyapısına zarar verdiğini ve bundan kaynaklanan "teknolojik problemler yaşandığını" söyledi.

Son olarak boru hattında bozulan türbinlerden biri Kanada'da tamir edildikten sonra Almanya'ya götürülmüş, Rusya ise türbini "Batı yaptırımlarına tabi olduğu için" Almanya'dan teslim almamıştı.

Almanya ise türbinin yaptırım kapsamında olmadığını savunuyor.

Bu hafta bir konferansta konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, enerji piyasalarına müdahale sözü vermiş, piyasaların "artık amaçlandığı şekilde işleyemediğini" söylemiş, "Elektrik için gerçekten işe yarayan ve bizi dengeye getirecek yeni bir piyasa modeline ihtiyacımız var" demişti.

BBC geçen hafta Rusya'nın Finlandiya sınırı yakınlarında bir işleme tesisinde her gün 10 milyon dolarlık doğalgaz yaktığını ortaya çıkarmıştı.

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Avrupa'ya bir kötü haber daha! Rusya gaz sevkiyatını durdurdu Avrupa'ya bir kötü haber daha! Rusya gaz sevkiyatını durdurdu Rusya, Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurdu Rusya, Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurdu
Kaynak: BBC

Moskova, Gazprom, Almanya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Avrupa'ya gaz gönderdiği en büyük boru hattı Kuzey Akım 1'i 3 günlüğüne kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya, Avrupa'ya gaz gönderdiği en büyük boru hattı Kuzey Akım 1'i 3 günlüğüne kapattı - Son Dakika
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