Rusya'da emekli albay televizyonda Ukrayna savaşını eleştirdi: 'Durum daha kötüye gidecek' - Son Dakika
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BBC

Rusya'da emekli albay televizyonda Ukrayna savaşını eleştirdi: 'Durum daha kötüye gidecek'

18.05.2022 15:23
Rusya'da emekli albay televizyonda Ukrayna savaşını eleştirdi: 'Durum daha kötüye gidecek'

Rusya'da emekli albay Mihail Hodarenok, devlet denetimindeki ana akım Rus medyasında nadiren rastlanan bir mülakatta, Ukrayna'daki askeri harekâtın bundan böyle ancak daha kötüye gidebileceğini söyledi.

Rusya'nın ana akım medya kurumları Ukrayna savaşını bütün dünyadan farklı bir şekilde veriyor. Öncelikli buna "savaş" demiyorlar. Fakat Rus ordusundan emekli bir albay geçtiğimiz günlerde çok farklı görüşler dile getirdi.

Olağanüstü bir televizyon yayınıydı.

Rusya Devlet Televizyonu'ndaki 60 Dakika adlı, günde iki kez yapılan söyleşi-röportaj programında normal olarak sadece Ukrayna'da yürütülen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in deyimiyle "Ukrayna'daki özel operasyon" da dahil her konuda Kremlin politikalarına övgüler düzülür.

Rusya yönetimi halen Ukrayna'daki askeri harekatın planlandığı gibi gittiğini savunuyor.

Fakat Pazartesi günü stüdyoya konuk olan emekli albay ve askeri yorumcu Mihail Hodarenok çok farklı bir tablo çizdi.

Hodarenok, Ukrayna'nın Batı'dan aldığı askeri yardım arttıkça "(Rusya için) durum açık ki daha kötüye gidecek" diye uyarıda bulundu ve "Ukrayna ordusu 1 milyon kişiyi silahlandırabilir" dedi.

Hodarenok, Ukrayna liderlerine atıfla da "Ana vatanı koruma arzusu çok belirgin. Muharebede nihai zaferi belirleyen şey, uğruna savaşmaya hazır oldukları şey için kanlarını döken birliklerin moral gücüdür" diye konuştu.

'Kabul etmek istemesek de bütün dünya bize karşı'

Emekli albay Hodarenok söyleşinin devamında "(Rusya'nın) askeri ve siyasi yaklaşımı konusunda en büyük sorun, bizim tam olarak tecrit edilmiş olmamız. Kabul etmek istemesek de bütün dünya bize karşı" diye sürdürdü.

"Karşımızda 42 ülkeden oluşan bir ittifak varken ve askeri-siyasi ve askeri-teknik kaynaklarımız sınırlıyken durumu normal diye değerlendirmek mümkün değil" diyen emekli albay konuşunken, stürdodaki diğer konuklar suskun kaldılar. Hattâ normal olarak Kremlin'i şiddetle savunmasıyla öne çıkan programın sunucusu Olga Skabeyeva bile tuhaf bir şekilde sessizdi.

Hodarenok, açısından bir çok bakımdan "Ben demiştim" diyebileceği bir durum bu. Şubat ayında daha Ukrayna'ya saldırı başlamadan, Rusya'da yayınlanan askeri konuların tartışıldığı bir dergiye yolladığı yazıda, Ukrayna'ya karşı bir savaşın kolayca kazanılabileceğini iddia eden "heveskâr şahinler ve aceleci guguk kuşları"nı eleştirmişti.

O makalesini "Ukrayna ile silahlı bir çatışma Rusya'nın ulusal çıkarlarına uygun değildir"diye noktalamıştı.

Yazılı basında yapılan eleştiri ile milyonlarca kişinin izlediği bir televizyon yayınında bu görüşleri dile getirmek aynı şey değil.

Rusya hükümeti iletişim alanını düzenlemede bambaşka bir düzeye geçmiş durumda.

Bağımsız Rus haber haynaklarını engellemek ve Rusya'da kamuoyunun eğilimlerini etkilemekte en güçlü araç olan televizyondan istenen mesajların verildiğini sıkı bir şekilde kontrol etmek bunun iki önemli ayağı.

Dolayısıyla da Rusya televizyonunda böylesi gerçekçi bir analiz görmek çok sıradışı.

Sıra dışı ama tek örnek de değil. Son haftalarda televizyonda eleştirel bazı görüşler duyuldu. Mart ayında bir başka çok popüler, konuklu yorum programında bir Rus film yapımcısı sunucuya "Ukrayna'daki savaş ürkütücü bir resim çiziyor. Toplumumuz üzerinde çok baskıcı bir etki yaratıyor" demişti.

Peki ama 60 Dakika programında izlediğimiz bu sıra dışı röportajı nasıl yorumlamalıyız?

Acaba bu denetimi hasbel kader aşan, anlık, plansız ve umulmadık bir uyarı mesajı mıydı?

Yoksa bu Rus kamuoyunu "özel askeri operasyon" ile ilgili gelmekte olan olumsuz haberlere yavaş yavaş alıştırmam amacıyla önceden planlanmış bir gerçekçi mesaj hadisesi miydi?

Bilmek zor. Fakat televizyonlarda sık sık kullanılan bir kalıpla söylemek gerekirse, yeni mesajlar için Rusya televizyonunu izlemeye devam edin!

Rusya'da emekli albay televizyonda Ukrayna savaşını eleştirdi: 'Durum daha kötüye gidecek'
Rusya'da emekli albay televizyonda Ukrayna savaşını eleştirdi: 'Durum daha kötüye gidecek'
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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Rusya'da emekli albay televizyonda Ukrayna savaşını eleştirdi: 'Durum daha kötüye gidecek' - Son Dakika

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