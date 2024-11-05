Rusya\'dan ABD Seçimleri Uyarısı

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ABD'deki başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'nin en büyük sorununun seçim sonuçlarının tüm toplum tarafından kabul edilmesi olduğunu belirtti. Zakharova, "Geçmiş seçimlerden bildiğimiz kadarıyla, ABD halkı seçim sonuçlarını tanımadı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova 60'ıncı ABD başkanlık seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zakharova, 2020 seçimlerinİ hatırlatarak, sonuçları kabul etmeyenlerin 'terörist' olarak nitelendirildiğini ve geniş çaplı gözaltılar yaşandığını hatırlattı. ABD toplumundaki mevcut kutuplaşmayı değerlendiren Zakharova, bu durumun siyasi partiler ya da ideolojik görüşlerden çok, derin bir toplumsal bölünme olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, ABD'de artık geleneksel demokrasinin ve karşıt görüşlere saygının zayıfladığına işaret eden Zakharova, Amerikan toplumunun, birlikte yaşamayı nasıl sürdüreceğini sorguladığını ifade ederek, "Artık parti çizgileri ya da farklı bakış açılarına karşılıklı saygının olduğu bir sistem yok" açıklamasını yaptı.