Rusya'dan beyin göçü hızlandı: "Putin'in jeopolitikası hayatımızı mahvetti" - Son Dakika
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BBC

Rusya'dan beyin göçü hızlandı: "Putin'in jeopolitikası hayatımızı mahvetti"

14.03.2022 08:04
Rusya'dan beyin göçü hızlandı: "Putin'in jeopolitikası hayatımızı mahvetti"

Bir Rus ekonomistin tahminine göre Ukrayna savaşı başladığından beri 200 bin Rus ülkesini terk etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığından beri binlerce Rus ülkesini terk etti.

Batılı ülkelerin Rusya'ya hava sahasını kapatması yüzünden çok sayıda Rus, halen uçuşların devam ettiği ve vize gerektirmeyen Gürcistan, Türkiye, Güney Kafkasya ve Ermenistan gibi bölgelere göç ediyor.

Bir Rus ekonomistin tahminine göre savaş başladığından beri 200 bin Rus ülkesini terk etti.

BBC'nin Gürcistan'daki muhabiri Rayhan Demytrie, savaş yüzünden Rusya'dan gerçekleşen beyin göçünü kaleme aldı.

İşgalin ertesi günü savaş karşıtı protestoya katıldığı için göz altına alınan 23 yaşındaki siyaset bilimi mezunu Yevgeny Lyamin, Gürcistan'a giden Ruslardan.

Lyamin, "Putin'in rejimine karşı çıkmanın en iyi yolunun benim Rusya'dan göç etmem olduğunu anladım. Ukraynalılara yardım edebilmek için elimden geleni yapmak benim sorumluluğum" diyor.

Savaş başladığından beri Gürcistan'a 25 bin Rus'un geldiği tahmin edilmekte.

Başkent Tiflis'te hesaplı konaklama bulmakta zorluk çeken Rusları ellerinde valizleri ve hayvanlarıyla şehrin ortasında görmek mümkün.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Putin rejimini desteklemesi yüzünden Belarus'un da yaptırımlara maruz kalması, bu ülkeden de göçü hızlandırdı.

İstanbul'a uçuşlar pahalandı

Bu yüzden İstanbul ve Ermenistan'ın başkenti Erivan gibi şehirlere uçuşlar ve bu şehirlerdeki kalacak yerler ciddi anlamda pahalanmış durumda.

Soyadını vermek istemeyen Anya, "İstanbul'a tek yön uçuşumuz bana ve eşime ikimizin aylık maaşının toplamından daha pahalıya mal oldu" diyor.

Anya'yı kaçmasına ikna eden şey yeni uygulamaya konan 'devlete ihanet' kanunu olmuş.

Buna göre Ukrayna'ya destek olan herhangi biri 20 yıl kadar hapis cezası alabilir.

Anya, "Büyükannemin Stalin zamanında nasıl korktuğunu bana anlattığını hatırlıyorum; şimdi aynısını biz yaşıyoruz" açıklamasında bulunuyor.

Teknoloji sektörü çalışanlarının çoğu uzaktan çalışabildikleri için daha avantajlı durumda.

Gürcistan'a gelen video oyun geliştiricisi Igor, "Ülkeyi terk etmemiz protesto etmemizin tek yöntemi, yeteneklerimizi ve paramızı beraberimizde götürüyoruz. Benim sosyal çevremdeki hemen herkes benzer bir karar aldı" diyor.

Gürcistan'da iyi karşılanmadığını düşündüğü için yakında buradan da ayrılmayı planlıyor.

"Apple Pay çalışmayı durdurduğu için kaçmadık"

Airbnb'deki çok sayıda ev sahibi, evlerini Rus ve Belaruslulara vermeyi reddediyor.

BBC'ye konuşan bir Belaruslu çift yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Bir ev sahibi Rus ve Belarusluları kabul etmiyoruz dedi: 'Tatil için vaktiniz yok, yozlaşmış hükümetlerinize karşı baş kaldırın'."

Igor ise, "Rusya'dan Apple Pay'in artık çalışmayı durdurduğu için kaçtığımızı sanıyorlar. Halbuki biz konfor için kaçmıyoruz, çünkü zaten her şeyimizi kaybettik, en basit anlamıyla mülteciyiz. Putin'in jeopolitikası hayatlarımızı mahvetti" diyerek bu ifadelere karşı çıkıyor.

Gürcistan'ın toprakları halen işgal altında

Gürcistan'da yapılan bir kamuoyu yoklaması, bu ülkede yaşayanların yüzde 87'sinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşı kendi ülkelerine açılmış gibi görüyor.

14 yıl öne Rusya Gürcistan'ı da işgal ettiği için çok sayıda Gürcü ülkelerine Rus göçmenlerin gelmesinden rahatsız.

Bazıları Putin'in yurt dışındaki Rusları korumayı misyon edinerek tekrar saldırmasından endişe duyuyor.

Çünkü 2008 yılında Gürcistan'ın güneyindeki Osetya'nın işgal edilmesinin bahanesi buydu.

Bugün halen Gürcistan topraklarının yüzde 20'si Rus işgali altında.

Ancak teknoloji girişimcisi Lev Kalashnikov, Rusya'nın modern tarihindeki bu en büyük beyin göçünden Gürcistan'ın yararlanacağı görüşünde.

Yevgeny Lyamin adlı göçmen ise daha şimdiden Gürcüce öğrenmeye başlamış:

"Putin'e karşıyım, savaşa karşıyım. Halen Rus banka hesabımdan para çekemiyorum, ancak bu Ukraynalıların yaşadıklarıyla kıyaslandığında hiçbir şey değil."

Rusya'dan beyin göçü hızlandı: Putin'in jeopolitikası hayatımızı mahvetti
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Son Dakika Dünya Rusya'dan beyin göçü hızlandı: 'Putin'in jeopolitikası hayatımızı mahvetti' - Son Dakika

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