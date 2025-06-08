Rusya\'dan Dnipropetrovsk\'a Taarruz

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Dnipropetrovsk bölgesine yönelik yeni bir askeri harekat başlattığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusuna yeni bir taarruz başlatıldığını ve Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesine doğru ilerlediği bildirildi. Açıklamada, "Merkez kuvvetler grubunun 90'ıncı Tank Tümeni'ne bağlı birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin batı sınırına ulaştı ve Dnipropetrovsk bölgesi topraklarında taarruz geliştirmeye devam ediyor" denildi.