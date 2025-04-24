Rusya\'dan İngiltere\'ye Giriş Yasağı

RUSYA Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin 21 parlamento üyesine 'ülkeye giriş yasağı' getirildiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin 21 parlamento üyesine 'ülkeye giriş yasağı' getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya karşı 'düşmanca' siyaset izlediği, yaptırım uyguladığı ve Ukrayna'ya silah sağladığı belirtildi. Buna karşılık olarak İngiltere'nin 21 parlamento üyesinin ülkeye girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin bulunduğu listeye yer verildi. Açıklamada, yaptırım listesinin genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği de kaydedildi.
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