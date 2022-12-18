Rusya'dan tedirginlik yaratan video! Avangard füze sistemini muharebe görevine geçirdiler - Son Dakika
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Rusya'dan tedirginlik yaratan video! Avangard füze sistemini muharebe görevine geçirdiler

18.12.2022 08:12

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan bu yana hız kesmeden devam ederken, Moskova yönetiminden dünyayı tedirgin eden bir hamle geldi. Kıtalararası hipersonik "Avangard" füze sistemine sahip bir alayı, Orenburg bölgesinde muharebe görevine geçiren Rusya'nın görücüye çıkardığı füze sistemi özellikleriyle de dikkat çekiyor. Putin'in "Yenilmez" olarak nitelendirdiği "Avangard" füzesi sesten 20 kat hızlı ve düşman ülke savunma sistemlerine asla yakalanmıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugünün Rusya'da Stratejik Füze Kuvvetleri Günü olduğu hatırlatıldı.

"GERÇEK BİR HEDİYE OLDU"

Tver bölgesinde kıtalararası balistik "Yars" füzesi ile donatılmış bir alayın dün muharebe görevi üstlendiği belirtilen açıklamada, "Bugün, Yasnenskiy füze alanında Avangard füze sistemi ile donatılmış başka bir alayın göreve geçmesi profesyonel günümüz için gerçek bir hediye oldu" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, hipersonik üniteye sahip füze sisteminin, Stratejik Füze Kuvvetlerinin savaş yeteneklerini artıracağı vurgulandı.

SAVUNMA SİSTEMLERİNE YAKALANMIYOR

Avangard kıtalararası füzesinin, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmadığı ve ayrıca hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği iddia ediliyor.

SESTEN 20 KAT HIZLI

Hipersonik başlığa sahip füzenin ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.

PUTİN ONUN İÇİN "YENİLMEZ" İFADESİNİ KULLANIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018'de Avangard'ı bazı yeni stratejik silahlar gibi "yenilmez" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA
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Vladimir Putin, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'dan tedirginlik yaratan video! Avangard füze sistemini muharebe görevine geçirdiler - Son Dakika

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