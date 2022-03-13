Rusya'dan Ukrayna'nın batı kentlerine bombardıman - Son Dakika
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Rusya'dan Ukrayna'nın batı kentlerine bombardıman

13.03.2022 09:59
Rusya'dan Ukrayna'nın batı kentlerine bombardıman

Rus birlikleri, Ukrayna'nın batısındaki Lviv ve İvano-Frankivsk kentlerine bombardıman düzenledi.

Rus birlikleri, Ukrayna'nın batısındaki Lviv ve İvano-Frankivsk kentlerine bombardıman düzenledi.

Ukrayna'nın batısı, bu sabaha patlamalarla uyandı. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, Lviv kenti ve batısına 8 füze atıldığını duyurdu. Kentin batısındaki Yavoriv bölgesi de füzelerin hedefi oldu. Bu bölge, Polonya'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İvano-Frankivsk Belediye Başkanı Ruslan Martsinkiv de kent yakınlarındaki havalimanının Rus birlikleri tarafından hedef alındığını duyurdu.Ukrayna'nın batısındaki kentlerde, doğudaki çatışmalardan uzaklaşan çok sayıda sivil bulunuyor.


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Ukrayna, Füze, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya'dan Ukrayna'nın batı kentlerine bombardıman - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'dan Ukrayna'nın batı kentlerine bombardıman - Son Dakika
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