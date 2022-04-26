Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni görüntüsü hastalık iddialarını kuvvetlendirdi! - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni görüntüsü hastalık iddialarını kuvvetlendirdi!

26.04.2022 22:34

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'yu karşılarken elinin titrediği ve ayakta durmakta zorlandığı anlar görüldü. 18 Şubat'ta Moskova'da kayda geçen görüntüler Putin'in önemli bir hastalığa yakalandığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaklaşık 2 ay önce Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile yaptığı görüşme öncesindeki hareketleri, Putin'in önemli sağlık sorunları yaşadığına dair spekülasyonları artırdı.

"HASTALANDI" İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ

Putin'in 18 Şubat'ta ağırladığı Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile yaptığı görüşmede ellerinin kontrolsüz bir şekilde titrediği ve otururken titreyen elleri ile koltuğu sıkı bir şekilde tutuğu anlara ait video ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler daha önce hakkında ciddi hastalık belirtileri gösterdiği iddiaları ortaya atılan Putin'in önemli bir hastalığa yakalanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Putin'in ortaya çıkan yeni görüntüsü hastalık iddialarını kuvvetlendirdi

YÜRÜMEKTE ZORLANDIĞI GÖRÜLDÜ

Ortaya çıkan videoda, Putin'inin ayakta misafiri ile tokalaşmak için hazırlandığı sırada sağ elinin kontrolsüz bir şekilde titrediği Putin'in bunu gizlemek vücuduna yapıştırdığı ve konuğuna doğru yürürken sendelediği görülüyor. Huzursuz olduğu görünen Putin, sandalyede oturduğu sırada sürekli ayaklarını yere vurup titreyen eli ile koltuğu sıkı bir şekilde tuttuğu görülüyor.

Putin'in ortaya çıkan yeni görüntüsü hastalık iddialarını kuvvetlendirdi
Putin, Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede sürekli masadan destek aldı

SAVUNMA BAKANI İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEDEKİ DURUŞU GÜNDEM OLMUŞTU

Daha önce Savunma bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede koltukta sürekli yamuk durması ve dengesini sağlamak için masaya tutunması hakkında kanser olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Putin'in ortaya çıkan yeni görüntüsü hastalık iddialarını kuvvetlendirdi
Putin'in ayin sırasında ayakta durmakta zorlandığı ve sallandığı da görüldü.

AYİN SIRASINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

69 yaşındaki Putin, Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde şehrin belediye başkanı Sergei Sobyanin'in yanında durmakta zorlanırken, sürekli dudaklarını ısırması ve yalaması da gündem oldu. İngiliz basını, Putin'in 'gergin' göründüğünü ve dikkatinin dağınık olduğunu öne sürerken, görüntüleri de manşete taşıdı.

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Vladimir Putin, Sergey Şoygu, Moskova, Belarus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni görüntüsü hastalık iddialarını kuvvetlendirdi! - Son Dakika


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