Putin'den tün dünyayı korkutacak nükleer emri: Füzeleri aktif hale getirme emri verdi

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın uzaması ve Kremlin yönetiminin cephede istediği sonuçları alamamasının ardından Putin, son çare olarak nükleer silah kozuna sarıldı. Putin'in, ABD ve İngiltere'yi vurabilecek devasa kapasitedeki Yars füzelerini aktif hale getirme emri verdiği ifade edildi.

"BATI'YI TEHDİT EDİYOR"

Uluslararası basında yer alan haberlerde, Putin'in nükleer savaşa hazırlanıyormuş gibi görünerek Batı'ya nükleer tehditte bulunduğu yorumu yapıldı. Çarşamba günü yayınlanan görüntülerde, Moskova'nın güneybatısındaki Kaluga bölgesindeki Kozelsk askeri yerleşkesindeki bir siloya Rus Yars roketinin yerleştirildiği görüldü.

HİROŞİMA'YA ATILAN BOMBADAN 12 KAT BÜYÜK

Öte yandan Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda ise Yars'ın "Hiroşima'yı yok eden bombadan 12 kat daha büyük" bir kapasiteye sahip olduğunu yazdı. Rus askeri yetkililerden Vadim Vyazovsky, "Yeni stratejik silahların kullanıma sunulmasıyla vatanımız rahatça uyuyabilecek" dedi.

NÜKLEER KULLANIMINI ZOR GÖRÜYORLAR

Diğer bir taraftan ise Putin ve bazı Rus yetkililer, Rusya'nın varlığına tehdit oluşturacak bir saldırı dışında nükleer silah kullanmayacaklarını savunuyor.