Rusya, Kursk'taki İki Yerleşimi Geri Aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin girdiği Kursk bölgesinde 2 yerleşim biriminin daha geri alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kursk bölgesindeki Novaya Sorochina ve Pokrovsky yerleşimlerini yeniden ele geçirdik" denildi. Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta 300 asker, 11 tank ve 20'den fazla zırhlı muharebe aracıyla Kursk bölgesinde Rus sınır birliklerine saldırı düzenlediğini ifade etti.