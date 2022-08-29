Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişme! Ukrayna ordusu taarruza geçti - Son Dakika
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Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişme! Ukrayna ordusu taarruza geçti

29.08.2022 23:34

Rusya'nın işgaline direnen Ukrayna, 6 aydır süren savaşta taarruza geçti. Ülkenin güneyinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlatan Ukrayna ordusunun Herson'da Rusların ilk savunma hattını yardığı iddia edildi.

Rusya- Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana süren savaşta yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşı ülkenin güneyinde karşı saldırı başlattı.

UKRAYNA GÜÇLERİ İLK SAVUNMA HATTINI YARDI

Ukrayna ordusunun Güney Komutanlığı Sözcüsü Natalia Humeniuk, yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesi de dahil olmak üzere ülkenin güneyinde "birçok yönde" karşı saldırı başlattığını söyledi. Humeniuk, ülkenin güneyinde durumun gergin, ancak Ukrayna güçlerinin kontrolünde olduğunu dile getirdi. Basında çıkan haberlerde ise Ukrayna güçlerinin Herson'da Rus güçlerinin ilk savunma hattını yardığı ileri sürüldü.

RUSLAR MIKOLAYİV'İ HEDEF ALDI

Öte yandan, Rus güçlerinin ülkenin güneyinde yer alan Mıkolayiv şehrini hedef aldığı bildirildi. Mıkolayiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkevych, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.

RUSYA'DAN SALDIRILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için aralıklarla karşı saldırılarını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun Herson ve Mıkolayiv bölgelerine saldırılar düzenlediği ancak Rus ordusu tarafından püskürtülen saldırıların başarısız olduğunu açıkladı.

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