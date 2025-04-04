Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 14 ölü, en az 50 yaralı - Son Dakika
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Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 14 ölü, en az 50 yaralı

Rusya\'dan Ukrayna\'ya füze saldırısı: 14 ölü, en az 50 yaralı

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentinde düzenlediği füze saldırısında 14 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi yaralandı.

04.04.2025 23:10
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Rusya, Ukrayna'yı hava saldırılarıyla hedef alıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya Füze Saldırısı: 14 Ölü

KRYVYİ RİH'E FÜZE SALDIRISI: 14 ÖLÜ, EN AZ 50 YARALI

Rus güçleri, Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Kryvyi Rih kentinde füze saldırısı düzenledi. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, olay yerinin yakınında çocuk parkı olduğunu söyledi. Yerel kaynaklar ise, en az 50 kişinin yaralandığını aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya Füze Saldırısı: 14 Ölü

"ABD, AVRUPA VE DİĞER TÜM ÜLKELER, RUSYA'YI SAVAŞTAN VAZGEÇİRMEYE YETECEK GÜCE SAHİP"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin 6'sının çocuk olduğunu ve 5 binanın hasar gördüğünü açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya Füze Saldırısı: 14 Ölü

Zelenskiy, "Her gün Rus saldırıları. Her gün ölümler. Bunun devam etmesinin tek bir nedeni var: Rusya ateşkes istemiyor. Bunu görüyoruz. Tüm dünya bunu görüyor. Her bir füze, her bir saldırı dronu, Rusya'nın sadece savaş istediğini kanıtlıyor. Dünyanın Rusya'ya yapacağı baskı, Ukrayna'nın güçlendirilmesi, hava savunmamızın, gücümüzün artırılması, savaşın ne zaman sona ereceğini belirleyecek. ABD, Avrupa ve dünyadaki diğer tüm ülkeler, Rusya'yı terörden ve savaştan vazgeçirmeye yetecek güce sahip. Barışa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya Füze Saldırısı: 14 Ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 14 ölü, en az 50 yaralı - Son Dakika

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